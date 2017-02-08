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Общество
08.02.2017
Кирилл Иванов
«Убийцей стало меньше, неважно за кого он»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о смерти полевого командира сепаратистов из ДНР Гиви.

В Донецке в собственном кабинете был убит командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Он воевал на стороне самопровозглашенной ДНР.

Здание казармы «Сомали» после попадания огнемета. Фото @sashakots

Гиви был известен своим жестоким отношением к пленным украинским солдатам. После убийства другого известного боевика Арсения Павлова («Моторолы») обещал дойти до Киева.

Новость, как и в случае с гибелью Моторолы, не оставила равнодушными белорусских пользователей соцсетей и участников интернет-форумов. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор мнений. 

Dzmitry Halko

«Последний сепарский «харизматик» (ну, какие сепары, такая и харизма) уехал в лифте в известном направлении».

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«При сокращении кормовой базы пауки начинают жрать друг друга».

«Убийцей стало меньше, неважно за кого он».

«Убили того, кто знал, как сбили Боинг»

«Все к этому и шло. То ли зачищают кураторы свидетелей преступлений, то ли деньги опять делят и сферы влияния. Интересно то, что они и в России погибают. Болотов купил в Москве квартиру за 300000 баксов, хоть и удрал, но помер как бы случайно. Выводы? Не удивлюсь, если у Гиркина инфаркт случится».

«Убийцы детей получают заслуженное возмездие. Если это украинские ДРГ — тогда нужно признать, что власти трехбуквенные не контролируют ситуацию. Если внутренние зачистки — тогда получается, что крысы друг друга кушают. В любом случае, Захарченко уже пора искать женское платье и двигаться в сторону Ростова».

«Кремль продолжает зачистку свидетелей, неужели кто-то думал, что у убийц вроде Гиви и Моторолы будет другой конец?».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Сколько пулеметной ленточке ни виться, а взрыв в лифте, джипе или кабинете всё равно будет...».

«Вось такія незрэалізаваныя ў мірным жыцьці грузчыкі ўзарвалі ўсход Украіны. У нас такія таксама падымаюць галаву. Небяспечна!».

«Зачищают от одиозных, чтобы впихнуть ДНРЛНР Украине. Вот так и поступают со своими в Евразии, когда перестают быть нужны».

«Калі быў забіты Матарола, Гіві сказаў, што за яго будзе забіты мільён украінцаў. І я цяпер радуюся не таму, што Гіві забіты, а таму, што мільён украінцаў будзе жыць».

 

 
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