Почему в Беларуси стоит изменить Уголовный кодекс

Три года колонии за 56 секунд куража.

«Три года колонии за пьяную выходку — неужели этому парню нельзя было дать штраф, общественные работы? Почему сразу лишение свободы?» — посыпались возмущения пользователей на форумах после вынесенного приговора минскому дрифтеру. 56 секунд пьяного куража на площади Победы будут стоить минчанину три года жизни за решеткой.

Никто не говорит, что в поступке молодого человека нет ничего страшного. Речь о другом — о соизмеримости преступления и наказания. Да, он виноват, но виноват ли настолько, чтобы ближайшие годы провести в компании матерых преступников?

Юристы возразят: согласно санкции статей (ч.1 ст. 139 УК «Хулиганство», ч.2 ст. 346 «Надругательство над историко-культурными ценностями»), водителю грозило три года лишения свободы — их он и получил. Но не будем лукавить — у суда был выбор и очень большой — общественные работы, штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы. Однако приговор вынесен по максимуму. Чтобы не было повадно другим? Или чтобы отправить парня за решетку в целях перевоспитания?

А перевоспитание точно будет? Только цифры: в 2015 году в Минске было совершено 4601 преступлений, из них 3095 — теми, у кого уже была судимость. В 2016 году преступлений было уже 4104, рецидивистов — 2.799. Тюрьма, согласно этой статистике, не исправляет, она ожесточает людей и толкает еще на одно преступление.

Конечно, убийцы, маньяки, насильники должны сидеть за решеткой. Но нужно ли туда стремиться отправить всех, кто переступил закон? Когда-то в 2009 году я брала интервью у Григория Василевича, уже бывшего генерального прокурора. Он привел хороший пример из книги Чезаре Беккария «О преступлениях и наказаниях» о том, что даже самое суровое наказание не решает проблему преступности. Когда на площади за кражи четвертуют преступника, другие воришки обчищают корманы зевакам.

Если приговор не изменят, водитель выйдет на свободу через три года. Он вряд ли сохранит привычные круг общения, вряд ли с легкостью найдет работу — устроиться бывшим осужденным не так уж просто. Так поможет пора перестать применять лишение свободы как единственную меру наказания? Если в США звезда устроит пьяный дебош, ей — метелку в руки и 400 часов убирай улицу. Может, и дрифтеру стоило бы дать три года таких работ. Пусть бы чистил-мыл площадь Победы — так, если не нарушителей, то рецидивистов точно станет меньше.

Дебаты о том, что в Уголовный кодекс пора вносить изменения, идут не первый год. Официальные лица нередко кивают на депутатов — это их дело. А задуматься действительно есть над чем. Вспомним самые нашумевшие приговоры:

Минчанку Галину Цинявскую, которая перекрутила на мясорубке тело Юлии Соломатиной, не смогли за это осудить — нет такой статьи. За уничтожение паспорта девушки она получила 2 года лишения свободы и уже вышла на свободу.

За избиение гея Михаила Пищевского до комы обвиняемый Дмитрий Лукашевич получил 2,8 года лишения свободы. И только после смерти пострадавшего — 3 года лишения свободы.

Пока пьяная многодетная мать спала, ее 8-месячную дочку загрызла голодная хаски. Екатерину Пашук приговорили к трем годам лишения свободы.

Велосипедист, который ударил пешехода битой, получил 5 лет колонии усиленного режима.

Казбек Япринцев обманул партнеров на 30 миллионов долларов — 8 лет усиленного режима.

Мэр Гомеля Виктор Пилипец по блату построил не только себе три квартиры, но и друзьям помог — 5 лет лишения свободы. Вышел через два года.

Бывший заместитель генпрокурора Александр Архипов замял уголовное дело за слиток золота и бутылку коньяка — 6 лет лишения свободы, вышел через 1,5 года, назначен директором агропредприятия.

Уголовный кодекс РБ был принят в 1999 году, почти 20 лет назад… Да, в него вносились изменения, но, возможно, настало время пересмотреть его еще раз, чтобы не превращать в рецидивистов тех, кто не опасен для общества.