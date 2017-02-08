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Общество
08.02.2017
Илья Малиновский, Еврорадио
Чтобы приготовить один драник, рестораторам нужны минимум четыре помещения

Во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко недоумевает: некоторым рестораторам, чтобы приготовить драники, приходится делать тесто в одном месте, а потом везти его за несколько километров в Минск.

Причина якобы в требованиях различных проверяющих органов типа санстанции.

Действительно ли в Беларуси действуют нормы, которые были установлены еще в Советском союзе. Чтобы приготовить даже самое простое блюдо, нужно иметь несколько отдельных помещений для разделки, очистки и переработки продуктов.

Еврорадио спросило повара, который работал во многих крупных столичных ресторанах Юрия Чернышёва, что чиновники требуют от кухни, чтобы приготовить обычные драники с мясом «с нуля».

― Во-первых, должна быть камера для хранения овощей, нужно помещение, где будут очищаться картофель и лук. Как правило, это отдельное помещение, так как оно должно отдельно мыться. Также должна быть отдельная мясная камера для хранения мяса. Из мяса в мясном цехе мы готовим фарш. А в овощным или холодном цехе мы работаем уже с очищенным, мытым картофелем, трём его на тёрке. Далее с уже готовыми полуфабрикатами (тесто и фарш) идём в горячий цех, где непосредственно уже начинаем жарить драники.

Для каждого вида продуктов должна быть своя отдельная камера для хранения. Естественно, что овощи с мясом не могут лежать в одной камере, так как для их хранения нужен разный микроклимат.

― Продукция не должна пересекаться между собой, кухня должна быть соответственно разделена, ― говорит Юрий. ― Холодильники могут стоять где угодно, но в одном холодильнике не могут храниться и овощи и мясо. В мясном цехе может обрабатываться и мясная, и рыбная продукция, но должен быть отдельный нож, доска и стол для обработки рыбы и отдельный ― для мяса.

Но даже, если посчитать, что камеры хранения находятся в одном помещении, то для обычных драников с мясом нужно иметь как минимум четыре отдельных комнаты: очистка овощей, переработка мяса, холодный и горячий цеха.

― Есть такие сервисы, где можно заказать уже очищенную картошку в вакуумной упаковке, ― продолжает повар. ― А нарезать можно уже и самим. Но это делает вашу еду более дорогостоящей. Укрупных сетей ресторанов есть свой цех где-нибудь на окраине города, где помещения дешевле. Там главное производство, там готовят необходимые полуфабрикаты. А потом развозят в специальных гастрономических ёмкостях по ресторанам в центре города. Таким образом экономят на аренде помещений.

Получается, что если вы решите открыть небольшую «Драничную» человек так на десять, то помещение, где будут есть гости, будет занимать меньшую площадь, чем помещения, где будет готовиться основное блюдо. Или придётся покупать полуфабрикаты драников для фритюра и мириться с невозможностью конкурировать с крупными ресторанами. Других вариантов санстанция не предлагает.

Реакция на слова удивления Александра Лукашенко появилась сразу. В интервью каналу ОНТ заместитель премьер-министра Василий Жарко сообщил, что этой темой начал заниматься ещё в прошлом году, на посту министра здравоохранения.

― Я дал поручение главному санитарному врачу упростить наши санитарные нормы и правила, согласовать их со всеми ведомствами и пустить для потребителей. Могу доложить, что на следующей неделе новые санитарные нормы будут подписаны, и они согласованы с бизнес-сообществом. Это в общем питании, в бытовке, а вот в торговле ― подпишем до конца месяца.

Вот только действительно ли новые нормы упростят приготовление драников белорусским ресторатором ― неизвестно.

 
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