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Общество
08.02.2017
Бабарико: «Когда на самом верху слышу, что стратегия в Беларуси чего-то сохранить, думаю: «Мы медленно умираем»

Харизматичный глава «Белгазпромбанка» снова говорит о том, как белорусской экономике выжить и стать успешной в новых реалиях.

Краудфандинг станет основой для экономики новой реальности, молодежь полностью откажется от покупки квартир, а государство станет лишь владельцем инфраструктуры, — такие прогнозы дал глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико накануне в рамках открытой лекции образовательного проекта Bridge, сообщает TUT.BY.

Предлагаем избранные цитаты спикера.

О формировании крауд и его составляющих краудфандинге, краудсорсинге, краудинвестинге и прочих

— Каждый человек имеет возможность составить свой индивидуальный запрос как потребитель, уходя от экспертов, но оставляя консультантов. К примеру, когда девушка выбирает платье, она спрашивает мнение подруги. Но подруга не эксперт, она — консультант. То есть, с одной стороны, как потребители мы являемся участниками масс-маркета, но с другой стороны, мы можем индивидуализировать спрос.

Заказчиком становится не эксперт, заказчиком становится потребитель, который собирает под себя те предметы, которые он и использует. Примером становятся те организации, которые собирают заказы на товары, еще не существующие. И это намного дешевле, потому что они получают полное понимание сколько, чего и какого качества нужно изготовить.

Почему население до 30 лет уже не хочет брать кредиты

— Они хотят пользоваться, но не хотят брать кредиты. В Беларуси еще рано об этом говорить, но в мировом масштабе это уже тренд. Девелоперы, к примеру, больше всего ненавидят айтишников: они не хотят покупать недвижимость. Они ее арендуют, а потом переезжают в место подешевле или удобнее. В идеале такие потребители хотят платить только за время пользования. Выбор производителя в этой ситуации — шейринг.

Бабарико: «Любую социальную сферу в Беларуси можно превратить в Uber. Но тогда государство потеряет контроль

— Мне кажется, что тренд на ИТ в Беларуси — это такая же волна, как и была в 80-е и 90-е годы на бухгалтеров и менеджеров. Эти курсы программирования можно назвать ПТУ, где человека просто учат писать код. Беларусь превращается в сообщество высокотехнологичных ПТУшников. Те, кого научили просто писать код, получили, по сути, среднее профессиональное образование. А кто делает продукт? Не забывайте, добавленная стоимость не в коде, а в продукте.

Почему страны должны перейти от оборонной политики к развивающей и интегрирующей

— Я считаю, что любая замкнутая система — это умирающая система. И стратегия что-то сохранить, а не развить, это значит умереть. Когда я на самом верху слышу, что стратегия в Беларуси чего-то сохранить, я тогда думаю: «Мы медленно умираем».

Почему « история будет двигаться в сторону не криптовалют, а автоматического расчета эквивалента»

—  Вот новая реальность, которая будет базироваться на краудмеханике, и ее можно применить к любой системе. Основная база будет ориентироваться на четкое понимание распределения определенного заказа, экономике предзаказа, формирование целевой группы, где потребитель является самым главным звеном, а не эксперт.

Я абсолютно уверен в том, что мы столкнемся с необходимостью делать продукт, который будет оплачиваться за время их пользования, а не за время, которое они существуют. Кто первым это предложит, тот и выиграет.

 
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