В январе белорусы продали рекордно мало валюты

Нацбанк опубликовал любопытные данные о продаже валюты населением.

В частности, по его информации в январе граждане Беларуси купили в банках валюты на сумму около 330 миллионов долларов и, одновременно с этим, продали более 492 миллионов. То есть, чистая продажа валюты населением составила около 161 миллиона.

Таким образом, в прошедшем месяце был зафиксирован самый низкий за год приток валюты в банковскую систему со стороны физических лиц.

Учитывая, что население Беларуси уже около года является чистым продавцом валюты, из такой статистики вполне можно сделать вывод, что «кубышки» белорусов начали подходить к концу.

Еще одним объяснением такой ситуации может быть некоторый рост зарплат в долларовом выражении, который наблюдался в конце прошедшего года.

Почему белорусы массово идут в обменники и меняют доллары на рубли?