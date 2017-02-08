«Кремль хотел бы видеть более лояльного союзника, чем Лукашенко»

Хочет ли Путин пощекотать нервы белорусского президента, наказав за излишнюю болтливость, или просто взял время на обдумывание?

Сроки проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России пока не согласованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальная причина, озвученная Кремлем: «не удалось согласовать сроки с учетом графиков глав государств».

Впрочем, учитывая последние словесные перепалки между российской и белорусской стороной, возникают некоторые сомнения в подобных «нестыковках».

Политолог Андрей Егоров уверен, что дело совсем не в графике президентов.

— То, что мы сейчас видим — это продолжение эскалации конфликта, — отмечает эксперт. — Лукашенко во время недавней пресс-конференции сделал свой ход в информационной войне, которая идет между Беларусью и Россией. Сейчас ответный шаг должна сделать Россия. Тянуть время, откладывая встречу, — это тоже определенный ход в этой игре.

Иными словами, решение этого конфликта откладывается на неопределенное время.

Однако что именно в словах Александра Лукашенко могло так обидеть Кремль?

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