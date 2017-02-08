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Лица
08.02.2017
Русская служба ВВС
В Китае 500 членов одной семьи сделали общее фото

Фотограф Чжан Лянзон сделал снимки с помощью дрона на фоне базальтовых скал около деревни.

Более 500 членов китайской семьи Рен сфотографировались вместе, собравшись для празднования Нового года по лунному календарю в деревне Шише в восточной провинции Чжэцзян.

Он рассказал Би-би-си, что история семьи Рен насчитывает более 850 лет, но фамильное древо не обновляли уже более 80 лет. Старожилы деревни уже приступили к изучению историю семьи и воссозданию этих последних десятилетий в истории семьи.

Им предстоит опросить около 2000 ныне живущих представителей семи поколений этой семьи.

Для фотографии удалось собрать четвертую часть семьи Рен. Люди приехали из Пекина, Шанхая, Тайваня.

Фотографии были опубликованы во многих китайских СМИ. В комментариях к фото китайцы часто шутили на тему, знакомы ли члены этой семьи друг с другом и смогут ли узнать родственника в толпе.

 
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