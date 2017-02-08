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Общество
08.02.2017
Салiдарнасць
Курдские хакеры взломали сайт «старейшей автошколы» Минска

На сайте столичной автошколы ЦАУК уже несколько дней висит объявление о взломе.

Ответственность за взлом сайта взяли на себя курдские хакеры, которые ранее уже взламывали сайты некоторых российских и словацких компаний.

«Пожалуйста, обновите ваш WordPress (система управления сайтом – прим. С)», – заботливо написали взломщики.

Также на сайте появился флаг Курдистана и ругательства в адрес террористической организации ИГИЛ.

В этом случае можно сказать, что белорусской автошколе, которая сама себя называет «старейшей автошколой» в городе, а также «главной кузницей кадров водителей для белорусской столицы», повезло – курдские хакеры оказались «белыми». Так называют себя взломщики, которые делают это с благими целями – например, чтобы помочь владельцам сайтов выявить уязвимость и быстро ее устранить.

Интересно, что в автошколе о взломе сайта даже не догадывались.

– Ни о каких курдских хакерах не слышали, сайт обновляем регулярно, – ответил представитель автошколы на звонок «Салiдарнасцi».

 
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