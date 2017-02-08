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Кино
08.02.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
«На пятьдесят оттенков темнее»

В прокат выходит продолжение стыдливой БДСМ-саги с Дакотой Джонсон, Джейми Дорнаном и Ким Бейсингер.

Разлука была недолгой. Выпоротая в конце прошлого фильма Анастейша Стил (Дакота Джонсон) устроилась на новую работу, но вскоре ее настиг доминант-миллиардер Кристиан Грей (Джейми Дорнан), поклявшийся измениться ради возлюбленной. Девушка отпиралась недолго, сердцу не прикажешь, и вот она вновь в (по возможности) нежных объятиях Грея, который готов раскрыть ей свою душу.

На пути к семейному счастью девушке предстоит узнать темные тайны прошлого любимого и перестать бояться красной комнаты, увешанной наручниками, кандалами и другой экипировкой для опасных постельных игр.

Несмотря на то что на экране времени прошло всего ничего, за два года, прошедшие между фильмами, случилось многое. У франшизы сменился постановщик — на место художницы Сэм Тэйлор-Джонсон поставили режиссера «Американцев» Джеймса Фоули. Джейми Дорнан потратил некоторое время на отстаивание перед женой права ходить на экране голым с плеткой (супруга актера отказалась смотреть первые «Оттенки»).

Все это, конечно, накладывало на авторов и продюсеров определенные обязательства, согласно которым они, судя по результатам, решили, что лучшее — враг хорошего.

«На пятьдесят оттенков темнее» — это, конечно, не обещанный на афишах «мир роскоши и соблазна», а второй эпизод сериала, на визуальную и драматургическую эстетику которого не могут повлиять смена постановщика и производственные дрязги кинопроизводителей с автором исходного бестселлера Э.Л. Джеймс. В роли антуража вновь дождливый Сиэтл, в небоскребах которого отражается холодное небо.

В качестве предметов роскоши и соблазна — дорогие машины, красивые костюмы, ажурное нижнее белье и железные вагинальные шарики,

 

которые Анастейша отважно применяет перед визитом на благотворительный аукцион. Содержательно картина тоже полностью наследует домостроевскому посылу первого фильма.

«Пятьдесят оттенков» по-прежнему лишь притворяются перверсивной мелодрамой, на деле отстаивая право женщины на крепкое мужское плечо и право сурового мужчины на теплую постель.

В качестве бонуса — Ким Бейсингер в роли коварной наставницы Кристиана. Особенного смысла появление актрисы не несет (возможно, ее роль станет важнее в финале трилогии), но подтверждает многочисленные догадки о том, что главным источником вдохновения авторов книги и фильмов стали «9 ½ недель» Эдриана Лайна.

В общем, культурному потребителю прокатной кинопродукции делать на показе «Оттенков», разумеется, нечего. На гламурные интерьеры и дорогие машины можно посмотреть в рекламе. По поводу игр со связыванием и поркой тоже лучше обратиться к другим, более маргинальным и авторитетным источникам. Что же касается кино «про отношения», то тут фильму Фоули тоже особенно нечего предложить. Разве что тем, кому до смерти хочется ознакомиться с сюжетом нашумевшей книжки, лучше действительно посмотреть кино: с одной стороны, оно требует меньше времени, с другой — избавляет от необходимости продираться через диалоги с «внутренней богиней» и прочие «танцы семи покрывал», которыми изобилует проза Э.Л. Джеймс.

Впрочем, кажется, что в художественной бедности «Оттенков» нет вины создателей, и даже напротив — франшиза отражает если не проблему, то принципиальную разницу между нынешним эротическим кино и тем, на которое авторы пытаются опереться. Ведь если разобраться, то трудно представить, что сегодня в широкий прокат выходит «Основной инстинкт» или те же «9 ½ недель». «Оттенки» именно такие, какими они могут быть, учитывая необходимость соперничать с вариациями на тему сумерек и комиксовыми блокбастерами.

По сути, это не БДСМ-блокбастер, а, напротив, манифест новой стыдливости.

Эпохи, в которую эротическая сцена обязательно должна быть снята аккуратно, гламурно и желательно под свежий R'n'B хит. Впрочем, выбор есть всегда — например, пересмотреть фильм Пола Верхувена «Она» с Изабель Юппер. В Америке режиссер (планировавший, кстати, съемки в том же Сиэтле) актрису на главную роль в своей «комедии про изнасилование» найти не смог.

 
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