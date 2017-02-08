Жителей спальных районов Минска напугал огромный самолет

Во вторник вечером летательный аппарат неоднократно пролетал прямо над крышами жилых домов.

Об этом «Салiдарнасцi» сообщили местные жители, проживающие в районах станций метро «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная горка». По мнению очевидцев, самолет был довольно крупного размера и издавал сильный гул, который было хорошо слышно даже в квартирах.

Траектория полета самолета была настолько низкой, что многие прохожие останавливались, задирая головы.

Загадку большого самолета, который регулярно пугает жителей спальных районов столицы, несколько лет назад уже разгадали журналисты. Они выяснили, что это военно-транспортный Ил-76, который летает кругами и отрабатывает заход на посадку на военный аэродром в Мачулищах. А так как самолеты всегда садятся против ветра, при определенных погодных условиях летчик вынужден заходить на посадку со стороны города.

Также, по мнению военных экспертов, такие полеты могут говорить о начале подготовки к военным учениям.

Не исключено, что это был один из таких случаев.

В полдень 42.TUT.BY обратился за комментарием в Минобороны. Представитель ведомства пояснил, что вчера проходили плановые полеты. В них участвовал в том числе и военно-транспортный самолет Ил-76.

Полеты над городом повторятся также сегодня, 8 февраля.