В Донецке в собственном кабинете из «Шмеля» убит командир «Сомали»

Полковник армии самопровозглашенной Донецкой народной республики, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых, известный под позывным Гиви, погиб.

По утверждению руководства ДНР, причиной гибели стал террористический акт. Ответственность за смерть комбата сепаратисты возлагают на киевские власти.

По словам представителя Миноброны ДНР, Толстых погиб ранним утром 8 февраля.

- Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса, - рассказал сотрудник оборонного ведомства.

В оперативном командовании ДНР аффилированному с сепаратистами «Донецкому агентству новостей» сообщили, что на месте теракта работает следственная группа.

В прокуратуре ДНР сообщили, что правоохранительные органы республики «по горячим следам» вышли на предполагаемых исполнителей.

– Нам известно, что это за люди. Мы их найдем, и они понесут наказание по всей строгости законов военного времени, – заверил собеседник агентства.

«Якобы взорван кабинет Гиви вместе с владельцем. Предположительно – попадание снаряда РПО «Шмель», – говорилось в сообщении Стрелкова на его странице в ВКонтакте.

Кто устроил бойню в Авдеевке

Ранее источник в силовых ведомствах сообщал УНИАН, что на Донбассе в ходе недавних боев в районе Авдеевской промзоны ранен главарь подразделения боевиков Гиви и ликвидирована вся его охрана.

Гиви (справа) и убитый прошлой осенью командир «ополчения» так называемой Донецкой Народной Республики Арсен Павлов, более известный как Моторола

«Он добился всего, чего хотел: и грудь в крестах, и голова в кустах»