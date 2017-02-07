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07.02.2017
Салiдарнасць
Блоггера Лапшина экстрадировали в Баку

Во вторник он был доставлен в Баку специальным рейсом из Минска.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», который находится в бакинском аэропорту.

Удивляет скорость, с котором было исполнено решение суда. Дело в том, что суд огласил его буквально сегодня 7 февраля после закрытого заседания.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания. Израильские дипломаты передали азербайджанской стороне письмо Лапшина с извинениями на имя президента Ильхама Алиева.

Россия также выступает против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ситуацию с Лапшиным прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля.

— Мы задержали его согласно решению Интерпола. Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану. Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд всё равно поддержит наше решение, потому что оно законно.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадёт».

— Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна, — резюмировал Лукашенко.

 
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