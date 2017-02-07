Пользователи Сети отреагировали на новость о решении МВД начать проверку в отношении Россельхознадзора за дискредитацию.

Министерство внутренних дел Беларуси начало ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. Речь идет о претензиях Россельхознадзора к белорусской продукции.

Пока белорусские правоохранители проверяют, есть ли состав преступлений в действиях, российского ведомства, в Россельхознадзоре заявили, что не видят причин для беспокойства и считают свои решения относительно поставок сельхозпродукции из Беларуси правомерными. Об этом заявила «Радыё Свабода» пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

А что думают по поводу этого конфликта пользователи Сети. Мнения разделились.

Одни обратили внимание на то, что «статья УК предусматривает субъект преступления — конкурент», и удивились: «Россельхознадзор стал конкурентом?)))».

Кто-то все же поддержал российскую сторону: «Удивляюсь терпению и политической выдержке Владимира Владимировича Путина».

Кто-то, наоборот, посчитал, что белорусской стороне «давно пора это было сделать».

Вот какие еще комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Какое-то средневековье. Это даже не цирк — это просто отсталость и дегенерация, вместо решения проблем пытаются затыкать рты. Система во всей красе».

«Не знаю как хлеба, а зрелищ будет достаточно».

«Посадить Россельхознадзор не получится. И виноваты они или мы — это вопрос. Простым людям это не понять. Каждый будет тянуть одеяло на себя».

«Пора выходить из так называемого ТС, ЕЭП и прочих союзов с русскими».

«Ну вот уже и Уголовный Союз»

«Интересно, к чему приведет это все? Скоро Лукашенко подаст в суд на Путина или наоборот?