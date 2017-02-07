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07.02.2017
Салiдарнасць
Вклады в рублях станут менее выгодными: ставка рефинансирования снижена

Национальный банк Беларуси уменьшил размер ставки еще на 1%.

С 15 февраля 2017 г. они снижается до 16% годовых с нынешних 17%, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

Ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков снижаются с 22% до 20% годовых.

Отмечается, что такие решения приняты «исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса».

Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться, констатирует регулятор.

В прошлом году регулятор снижал ставку четыре раза.

 
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