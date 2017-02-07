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Общество
07.02.2017
Павел Рос
Хитрая схема, которая защитит «тунеядцев» от налоговой

Правозащитники и политики нашли механизм, который поможет белорусам защититься от «писем счастья».

Решение было предложено в ходе встречи гражданской кампании «Говори правду» с белорусами, которые подпадают под действие Декрета №3 «О предупреждении социального иждивения».

На общественные слушания приехали более сорока человек из различных регионов Беларуси – большинство присутствующих признались, что не собираются платить так называемый сбор на тунеядство. Однако один мужчина все же решил встать и поинтересоваться у организаторов:

– А не проще ли пойти и заплатить этот налог?

Первым отвечать на этот вопрос взялся один из лидеров кампании Андрей Дмитриев:

– Если мы пойдем сегодня и заплатим этот налог, неважно с покорной головой или с фигой в кармане, мы не успеем дождаться, как власти введут новый налог – на воздух, на бездетность или еще на что-нибудь. Они увидят: ага, заплатили – супер! Значит, можно еще попробовать. Именно поэтому сегодня очень важно не заплатить, не отдать им наши деньги. Они их не заслужили.

Также свое мнение по этому поводу высказала экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич:

– Это тема касается всех: и наших детей, которые заканчивают вузы и не имеют возможности устроиться, и женщин, которые не могут найти себе работу. Самое главное, нам нужно понять: этот декрет нужно отменить и до тех пор ничего не платить. Алгоритмы, как это сделать, существуют. Иначе получается, что мы должны заплатить этот налог, чтобы быть свободными от государственной системы. Тогда зачем нам ее содержать? Это ведь мы все вместе ее содержим.

Затем политики предложили белорусам использовать способ, предложенный правозащитником Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло, который позволяет совершенно легально не уплачивать сбор и пеню на него на протяжении многих месяцев.

По словам юриста, каждый белорус, получивший «письмо счастья» может сначала написать жалобу в местную налоговую инспекцию с требованием отменить это решение, затем обратиться в областную инспекцию, а после – в Министерство по налогам и сборам.

Смысл в том, что пока налоговики будут принимать решение на каждом из этапов, они, согласно законодательства, не смогут взыскать с «тунеядца» налог. Также все это время не будет начисляться пеня. А учитывая, какое количество писем приходит в налоговую, этот процесс может затянуться на продолжительное время.

– Кроме того, предлагается обращаться и в местные органы, – заметил представитель БХК. – Написали в исполком… Не освободил? Написали в облисполком и так далее. Если мы толково объясним гражданам эту процедуру, дадим им образцы таких жалоб и сможем им помочь, то «тормозить» этот вопрос будет по-сумасшедшему! Вы представьте, что произойдет, если 450 тысяч человек поступят таким образом.

Советы политиков и правозащитников легко складываются в схему, которая способна защитить белорусов от несправедливого налога. Во всяком случае, на некоторое время, которое точно понадобится, чтобы заставить чиновников осознать свою ошибку.

 
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