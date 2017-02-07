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Скандалы
07.02.2017
За дрифт на площади Победы минчанин получил три года колонии

В последнем слове Филипчик извинился перед ветеранами. Под стражу он был заключен в зале суда.

В суде Партизанского района вынесен приговор по делу минского дрифтера. Кроме лишения водительских прав и штрафа минчанин получил три года лишения свободы, сообщает TUT.BY.

Напомним, в ноябре минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes. В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео.

3 февраля в Минске начался суд. Кирилл Филипчик обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью) Уголовного кодекса.

Свою вину в совершении хулиганства Филипчик признал частично, сообщает БелаПАН. Не признал нахождение в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. По ст. 346 УК обвиняемый вину также не признал. При этом Филипчик извинился перед ветеранами, а в последнем слове попросил не лишать его свободы.

Сторона защиты настаивала на том, что действия его подзащитного нельзя расценивать как надругательство над историко-культурными ценностями, и просила суд оправдать его.

Однако судья поддержал требования прокурора и приговорил минчанина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Автомобиль конфискован не будет.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законодательством срок.

 
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