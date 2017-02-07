МВД Беларуси начало проверки в отношении Россельхознадзора за дискредитацию

Министерство внутренних дел Беларуси проводит ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. Речь идет о претензиях Россельхознадзора к белорусской продукции.

— В целях предотвращения вреда экономическим интересам Республики Беларусь подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел проводится ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса Беларуси (Дискредитация деловой репутации конкурента), — сообщается на сайте МВД Беларуси.

По материалам осуществляются необходимые процессуальные действия, организованы проверки финансово-хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий с привлечением специалистов Комитета госконтроля, Минсельхозпрода и иных заинтересованных ведомств.

— МВД располагает данными о том, что отдельные должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации, а также осуществляли распространение недостоверной информации, дискредитирующей отечественных производителей, — отмечается в заявлении.

В частности, согласно решениям Россельхознадзора только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий. Прямые убытки от этих действий составили более 5 миллионов рублей, пишет министерство.

По каждому материалу будет проведено тщательное разбирательство, а собранные доказательства переданы в Следственный комитет Беларуси для дачи правовой оценки, говорят в МВД.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время «Большого разговора» с самим собой заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

— Каждый должен отдавать отчет за свои слова, — заявил Лукашенко и напомнил про историю с задержанием Владислава Баумгертнера. — Все эти «Данкверты» — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то «крышуют», или где-то собственники. Но по цене не могут конкурировать с белоруской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры.

Позже глава Россельхознадзора ответил на эти угрозы в довольно издевательской форме.

— Что может сделать человек против президента? Тем более Беларуси. Что может сделать простой [человек], даже руководитель? В лучшем случае нужно пить успокоительное на ночь, в противном — просто кончить жизнь самоубийством, — заявил он в интервью РБК.