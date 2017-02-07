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Политика
07.02.2017
Марина Светлова
Встреча Лукашенко и Путина откладывается

Ранее предполагалось провести ее 9 февраля. Однако после словесной перепалки Москвы и Минска графики президентов вдруг не совпали.

Сроки проведения заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Беларуси и России пока не согласованы, заявил журналистам 7 февраля в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, до сих пор не удалось согласовать эти сроки с учетом графиков глав государств, поэтому пока точных сроков нет», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее предполагалось, что заседание Высшего госсовета состоится в Москве 9 февраля.

Примечательно, что Александр Лукашенко даже провёл артподготовку к предстоящему разговору с Владимиром Путиным, озвучив свои основные претензии к России во время «Большого разговора» с самим собой. Тут и вопросы по поводу нефтегазового конфликта, и продуктовых войн, и введения пограничной зоны в Смоленской, Псковской и Брянской областях, и прочие болезненные темы.

Как Лукашенко народ посмешил

Впрочем, реакция Москвы ждать себя не заставила. Можно даже сказать, что Кремль официально огрызнулся  на претензии Лукашенко, прямо напомнив ему про беспрецедентную многомиллиардную поддержку, которую Россия оказывает белорусской экономике.

Так что можно предположить, что «большой разговор» Лукашенко так и останется разговором с самим с собой. Кремль взял паузу —  мол, пусть кое-кто в Минске помучается в ожидании «счастливого совпадения» графиков. 

 
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