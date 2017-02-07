Подготовлено письмо, которым предлагают забросать Лукашенко и чиновников

Политическая сила решила помочь белорусам донести до представителей власти свое недовольство декретом «о тунеядцах».

Таким образом кампания «Говори правду» отреагировала на слова Александра Лукашенко, который в ходе недавнего «Большого разговора» заявил о том, что против скандального Декрета №3 выступает небольшое число граждан.

Во-первых, кампания предлагает всем белорусам написать обращение «к человеку, который подписал этот декрет». Активисты политической силы подготовили специальное письмо, который каждый желающий может распечатать, подписать и направить в адрес руководителя страны.

– Мы хотим, чтобы десятки, сотни тысяч таких обращений пошли президенту, – подчеркнул представитель «Говори правду» Сергей Возняк.

Во-вторых, политики предлагают направить такие же письма в Палату представителей с требованием депутатам направить запрос в Конституционный суд о несоответствии этого документа основному закону страны.

В-третьих, кампания подготовила текст письма к региональным структурам общественных объединений, партий и профсоюзов.

– В этом письме мы просим, чтобы они оказали давление на местные органы власти – облисполкомы, райисполкомы и горисполкомы.

Образно выражаясь, представители кампании предлагают просто забросать письмами с требованиями об отмене декрета «о тунеядцах» ключевые государственные органы, чтобы донести до них недовольство жителей страны.