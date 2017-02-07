Как костромской губернатор приехал в Беларусь, словно в Тулу со своим самоваром

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
МВД Беларуси начало проверки в отношении Россельхознадзора за дискредитацию
Встреча Лукашенко и Путина откладывается
Это окончательно: российско-израильского блогера Лапшина выдадут в Азербайджан
Мінгарвыканкам не даў дазволу на правядзенне Дня Волі
Лукашенко — губернатору Костромы: «Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну»
«Если соблюдать наши противопожарные нормы, придется снести всю Западную Европу»
Доллар немного отыграл
Литовские археологи предполагают, что нашли останки участников восстания 1863-1864 годов
Дворкович: «Ждем оплаты долга за газ от Беларуси»
«Белавиа» планирует снизить цены по популярным летним маршрутам
В среду и четверг ожидаются ночные морозы до -28°С
Райкин назвал Россию «некрофильским государством»
Невзоров: Кремль оказался в роли дурачка
Журналист, назвавший Путина «убийцей», остроумно ответил на требование Кремля извиниться
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Послевкусие белорусов после «большого разговора» с Лукашенко
Итоги словесной перестрелки перед встречей Лукашенко и Путина
Как Лукашенко народ посмешил
«Это взятка государству». Канопацкая раскритиковала ответ Администрации президента по «тунеядцам»
«Хорошую водку продавать народу нельзя»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Почему Лукашенко должен постоянно нам клясться в верности и выполнять наши хотелки?»
Диалоги Саши и Володи
«Лукашенко становится все менее удобным для Москвы партнером»
Кто устроил бойню в Авдеевке
Города-спутники Минска: почему не реализовываются грандиозные проекты?
Пять виновников белорусского кризиса
Ответ Лукашенко, после которого в зале повисла гнетущая тишина
Страна упущенных возможностей, или Что тянет Беларусь ко дну
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
Минский онколог: «Рак вдруг не возникает»
Удивительные цифры о стабильной Беларуси и воюющей Украине
Карпенко попал под огонь критики за высказывание об описавшемся школьнике
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто пришел поговорить с Лукашенко — чиновники, эксперты, журналисты
Вслед за Беларусью раздевается Австралия
Эротический календарь Келли Брук
Как белоруска рекламирует французское белье
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Зацепило!
07.02.2017
Кирилл Иванов
Как костромской губернатор приехал в Беларусь, словно в Тулу со своим самоваром

Зацепило! Три факта о визите делегации из Костромы, вызывающие вопросы.

В Беларуси находится делегация из Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым.

Первое, что притягивает внимание во время подобных визитов — несоответствие уровня принимающей и принимаемой сторон. Устраивая личные приемы российским губернаторам, Александр Лукашенко фактически приравнивает Беларусь к отдельным областям России. Сложно представить себе картину, как Петр Порошенко выстраивает перед Семеном Шапиро министров и руководство предприятий.

У нас же, судя по лицам чиновников, смотрины у российских губернаторов не вызывают ни сомнений, ни чувства ущемленной гордости.

Если по-хорошему, то подобные контакты должны происходить на уровне глав заинтересованных министерств и департаментов.

Нужна ли нам дальняя дуга?

— Если говорить о наших экономических успехах за прошлый год, мы не можем быть удовлетворены. Во всяком случае белорусская сторона считает, что потенциал сотрудничества у Беларуси и Костромской области гораздо выше, чем те более $ 77 млн, которые мы имеем в нашем торгово-экономическом партнерстве, — цитирует БЕЛТА руководителя рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области России Лилия Ананич.

Цифры, озвученные чиновницей, наводят на мысли: а нужно ли Беларуси тратиться на вояжи главы государства в поисках заветного миллиарда долларов в торговле со странами так называемой дальней дуги? С тем же Пакистаном, от которого мы который год ждем выхода на заветный миллиардный рубеж, в прошлом году мы наторговали на $ 20 миллионов меньше, чем с Костромской областью.

С чем к нам пожаловал губернатор Ситников

Лукашенко возрождает льноводство с 2003 года. Фото vitbichi.by

По словам Сергея Ситникова, Костромская область готова предложить белорусской стороне продукцию льноводства и льнопереработки.

Предложение гостя выглядит, мягко говоря, странным. Складывается впечатление, что губернатор не очень-то знаком с белорусскими реалиями. Чтобы оценить неуместность предложения поставлять в Беларусь продукцию льноводства, достаточно неглубокого погружения в тему и знакомства с цитатами и заголовками.

— Лен для нас — это политическая культура, — заявил в июне 2016 года Лукашенко.

Двумя годами ранее он требовал «возродить былую славу белорусского льна». В 2012-м глава государства доводил руководителям областей персональные задания по выращиванию льна. И если копнуть глубже, то борьба за возрождение льноводства в Беларуси под руководством Лукашенко развернулась еще в 2003 году. Но результаты, судя по всему, пока не впечатляют.

…А тут еще губернатор Ситников с костромским льном, как в Тулу с персональным самоваром.  

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:11)
Главное
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой
Бабченко: «Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза и пошел в качалку»
«Безработных чиновников не видали?»
За чей счет одевается Лукашенко?
«Это взятка государству». Канопацкая раскритиковала ответ Администрации президента по «тунеядцам»
Как власти лгали о судьбах репрессированных
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY