Это окончательно: российско-израильского блогера Лапшина выдадут в Азербайджан

Решение суда огласили 7 февраля после закрытого заседания. Постановление это окончательное и обжалованию не подлежит.

Верховный суд не удовлетворил жалобу гражданина России, Израиля и Украины, блогера и путешественника Александра Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его экстрадиции в Азербайджан.

Жена Лапшина Екатерина на выходе из зала сказала, что считает дикостью, когда в 21-м веке человека выдают из одной страны в другую «за то, что он куда-то съездил и написал об этом в блоге».

При этом, как передает корреспондент TUT.BY, через двух адвокатов Лапшина его жена подала в МВД документы на получение дополнительной защиты.

По белорусскому законодательству о статусе беженца, дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, находящемуся на территории страны, у которого нет оснований, чтобы считаться беженцем, но есть «вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в государство гражданской принадлежности с угрозой смертной казни, пыток и других видов жестокого обращения и наказания либо с угрозой жизни, возникшей по причине насилия в условиях вооруженного конфликта»

Рассматривать заявление о получении дополнительной защиты могут до полугода. Но если в МВД сочтут, что заявление Лапшина «является явно необоснованным либо носит характер злоупотребления», этот срок можно сократить до 15 дней.

По словам жены, когда Лапшин будет выдан, «закончится белорусский этап борьбы и начнется азербайджанский».

Латынина: Беларусь вытирает о Россию ноги

Блогер находился в черном списке азербайджанского МИД за посещение Нагорного Карабаха, который в Баку считают оккупированной Арменией территорией. Однако Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором вместо «Александр» его имя указано как «Олександр». В итоге за антиконституционные призывы и незаконный въезд в Азербайджан Лапшину в Азербайджане грозит до 8 лет лишения свободы.

Александра Лапшина задержали в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 17 января замгенпрокурора Беларуси Алексей Стук постановил экстрадировать блогера в Азербайджан.

За задержанного вступился Израиль, одна из стран гражданства Лапшина. По информации СМИ, израильский МИД обратился к белорусским властям с просьбой не выдавать Лапшина Азербайджану, пока с ним не поговорят дипломаты. Замглавы миссии Израиля в Беларуси сумела попасть в СИЗО к Лапшину лишь 13 января, спустя почти месяц после его задержания. Израильские дипломаты передали азербайджанской стороне письмо Лапшина с извинениями на имя президента Ильхама Алиева.

Россия также выступает против экстрадиции Лапшина в Азербайджан. Об этом на пресс-конференции 17 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ситуацию с Лапшиным прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» 3 февраля.

— Мы задержали его согласно решению Интерпола. Согласно всем законам и порядку, мы должны передать его Азербайджану. Мы, конечно, вообще его можем выпустить, но это будет неправильно. Какие у нас основания его не выдавать Азербайджану? Никаких. Он сейчас что-то обжалует, но я уверен, что суд всё равно поддержит наше решение, потому что оно законно.

По оценке белорусского президента, у Израиля очень тесное сотрудничество с Азербайджаном и если Иерусалим захочет, то «с головы этого человека ни один волос не упадёт».

— Поэтому не надо это сильно раскручивать, так как тут очень много чего под водой, и эта часть айсберга вам не видна, — резюмировал Лукашенко.