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07.02.2017
Даша Рыбина, sncmedia.ru
Все о секстинге, или Почему 88% взрослых обмениваются эротическими фото

8 из 10 американцев занимаются секстингом. Психологи из университета Дрексел объясняют, почему это делает их счастливее.

Секстинг (sexting) – это пересылка личных фотографий и текстовых сообщений интимного содержания с помощью мобильных телефонов, соцсетей, электронной почты. Само понятие родилось еще 10 лет назад как гибрид английских слов texting (смс-переписка) и seх. Так что в пору отмечать юбилей.

Все эти годы психологи и специалисты по кибер-безопасности только и делали, что критиковали эту «порочную практику». Психологов в основном волновало, что секстингу активнее всего предаются несовершеннолетние, а эксперты по интернет-безопасности не уставали предупреждать: все, что хотя бы ненадолго засветилось в интернете, никогда уже нельзя будет удалить бесследно. Так что одна голенькая фоточка в телефоне у обиженного бойфренда после расставания – и все, прощай, репутация.

Но теперь старый добрый секстинг реабилитирован (конечно, если речь идет о половозрелых совершеннолетних гражданах). Психологи Эмили Стаско и Памела Геллер из Дрексельского университета опросили 870 американцев и американок от 18 до 82 лет (!).  Результаты:

    88 процентов опрошенных посылали и принимали сообщения интимного содержания хотя бы однажды;

    82 процента сообщили, что делали это в течение последнего года;

    75 процентов утверждают, что их секстинг был не с кем попало, а в рамках серьезных долгосрочных отношений;

    43 процента делали это и в рамках отношений без серьезных обязательств.

Но главное – исследовательницы проследили четкую корреляцию между активной секс-перепиской и удовлетворенностью человека своей сексуальной жизнью и своими любовными отношениями.

Эмили Станко переживает, что секстинг традиционно принято критиковать как рискованное поведение. При этом недооценивается польза свободной сексуальной коммуникации партнеров. А ведь без стеснения выражать свои желания и сексуальные фантазии, находясь на расстоянии друг от друга, – это отличный способ подстегнуть страсть и сделать отношения только крепче.

Какую пользу обмен интимными сообщениями приносит отношениям?

Главный сексуальный орган человека – по-прежнему мозг. Если, пока вы оба на своих работах, написать любимому в тончайших деталях обо всем, что вы хотите сделать с ним вечером в постели, это заставит вас обоих с нетерпением предвкушать встречу. А предвосхищение удовольствия усиливает это удовольствие многократно.

Разделив интимные секреты, вы укрепляете взаимное доверие – и вашу связь. (Если только ваш бойфренд не пересылает ваши неприличные сообщения своим дружкам, чтобы похвастаться… Ну, в таком случае вы выбрали не того парня!)

Некоторые из нас стесняются говорить «о неприличном» лицом к лицу, вслух, в постели. Откровенная переписка позволяет преодолеть барьеры и не стесняться, а еще сформировать общий тайный эротический словарь вашей пары. Потом, когда вы встретитесь после обмена жаркими признаниями в письменной форме, вы оба можете почувствовать смущение… но это смущение заставит вас чувствовать себя сообщниками и только подстегнет ваше желание.

Мужчины на самом деле ужасно не уверены в себе. Вы только начали встречаться, и он не понимает: вы действительно в восторге от секса с ним или притворяетесь? У него правда большой пенис или вы просто не хотели его обидеть? Если на следующий день после первого (или второго) секса вы напишете ему горячее сообщение про то, что и как вам на самом деле понравилось… О, для большинства мужчин это будет такая подпитка самооценки, что они не преминут поскорее повторить!

Когда мы влюбляемся и когда делаем что-то рискованное, и то и другое вызывает выброс дофамина. От этого у нас перехватывает дыхание, кружится голова, а в животе скачут бабочки. Наш мозг путает влюбленность и страх/восторг, и само это смешение может быть невероятно сексуальным. Когда мы посылаем кому-то откровенное сообщение, то волнуемся – и это волнение (предвкушение, страх в ожидании, восторг от его ответа) может укрепить нашу связь и влюбленность.

Секстинг предотвращает измены! Мужчины, которые часто ездят в командировки и на гастроли, признаются: иногда от измены удерживает только секстинг с любимой. Вовремя пришедшее горячее сообщение напоминает, что восхитительный секс с любимой женщиной, оставшейся дома, – это то, ради чего стоит потерпеть, не поддаваясь на командировочные соблазны.

И все же не забывайте о безопасности

Доверие – штука хорошая. Но в опросе Sex and Tech, проведенном несколько лет назад американским исследовательским центром TRU (Tweens, Teens and Twenty-Somethings Research), 24 процента женщин и 40 процентов мужчин признались, что им хотя бы раз показывали или пересылали сексуальные фото, предназначенные другому адресату. А 20 процентов участников признались, что и сами так делали. Подумайте об этих цифрах. Специалисты советуют удалять все интимные фото и видео (и свои, и чужие) сразу после переписки. Еще один лайфхак: если делаете эротическое фото или видео, старайтесь, чтобы в кадр не попадало лицо.

Сергей Ложкин, антивирусный эксперт Лаборатории Касперского, советует: «Для пересылки своих интимных фотографий используйте только защищенные программы – например, Skype и WhatsApp. Электронная почта для этого не подходит – ее могут просматривать системные администраторы не только на работе, но и на всех других серверах, через которые проходит ваша переписка. Поэтому в случае утечки материалов будет очень трудно доказать, что в Интернет их слил именно ваш бывший, а не системный администратор, который следит за правильностью отправки и доставки корпоративный корреспонденции».

Как говорится, предупрежден – значит вооружен. Берегите себя, и счастливой вам любовной переписки!

 
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