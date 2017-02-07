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Экономика
07.02.2017
Салiдарнасць
Лукашенко — губернатору Костромы: «Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну»

Как Лукашенко встретился с губернатором Костромской области.

Связи между регионами становятся все более значимым фактором укрепления экономического сотрудничества Беларуси и России, озвучил глава государства, сообщает его пресс-служба.

— Прямые партнерские связи с регионами России становятся все более значимым фактором укрепления двустороннего экономического сотрудничества наших стран. Без экономики ни туда и ни сюда, потому что это основа любых отношений. Меня упрекают в том, что я ищу интерес. Но если бы не было интереса, наверное, и вы бы сюда не приехали. Да, мы всегда были бы друзьями и братьями, но, чтобы иметь навсегда братские отношения, основой должна быть экономика.

Александр Лукашенко подчеркнул, что без тесного межрегионального сотрудничества Беларусь и Россия никогда бы не имели таких близких, союзнических отношений:

— Связи с регионами удержали нас друг подле друга. Вы должны знать, что вы, россияне, наши самые близкие братья. Спасибо вам за то, что спасли этот союз. 

И добавил, что Костромская область давно является перспективным и надежным партнером Беларуси:

— Вы — представитель истинной России, Костромская область — это сердце России. Вы страдаете теми же проблемами, что и мы. У нас взаимодополняющие, схожие экономики.

Укрепить сотрудничество между российским регионом и Беларусью помогут тесные связи по линии народной дипломатии, которые необходимо устанавливать, убежден глава государства.

Сергей Ситников, в свою очередь, выразил уверенность, что Беларусь и Россия всегда будут вместе:

— Мы, северные россияне, народ более сердечный. Мы с особым трепетом относимся к этим связям и отношениям.

«Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем»

Лукашенко призывает Россию разбираться, прежде чем вводить запрет на поставки продовольствия из Беларуси.

— Конечно, мы не погибнем. Мы абсолютно не погибнем. Сегодня мир глобализирован. Да, будет сложно потерять российский рынок, еще что-то. Не весь мы его потеряем. Даже если Данкверт захочет, не получится. Но тем не менее зачем это, мне не понятно. Я никак не могу понять, зачем это делается, — заявил президент.

И отметил, что действительно порой выявляются попытки поставок по серым схемам:

— Но при чем тут Минская область? Жуликов хватает. Зачем же вы закрываете, прежде чем разобраться. Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью страну.

 
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