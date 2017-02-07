«Если соблюдать наши противопожарные нормы, придется снести всю Западную Европу»

Получит ли бизнес защиту от санитарных служб и МЧС?

Белорусские власти анонсируют ослабление контроля со стороны некоторых контролирующих органов.

В ходе «Большого разговора» Александр Лукашенко затронул тему проверок предпринимателей и инвесторов. По его словам, правительство намерено отменить «нормативы МЧС, милицейские, санитарные и прочие и оставим только те, которые нужны, без которых не обойтись».

– Например, при открытии нового предприятия его проинспектируют санстанция и МЧС, которые дадут разрешение на работу. Если в будущем на предприятии произойдет нештатная ситуация, ответственность будет нести руководитель, – подчеркнул глава государства.

Позже эту информацию подтвердил вице-премьер Василий Жарко, который упомянул о неких «новых санитарных нормах, согласованных с бизнесменами».

Шлындиков: По существующим нормам работать нельзя

По мнению бывшего генерального директора предприятия «Амкодор» Василия Шлындикова, такая инициатива способна облегчить жизнь руководителям предприятий.

– В мою бытность руководителем предприятия мы старались договариваться со всеми этими структурами, чтобы они не сильно наседали. Во всяком случае, на директоров крупных предприятий. Сейчас это является очень серьезной проблемой – особенно для малых предприятий, – говорит эксперт.

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