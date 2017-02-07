Литовские археологи предполагают, что нашли останки участников восстания 1863-1864 годов

Люди были захоронены со связанными за спиной руками, без гробов, их тела были засыпаны известью.

Фото Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvas

Во время работ по обустройству площадки на горе Гедимина в Вильнюсе археологи обнаружили останки четырех человек, сообщает Delfi.

Есть предположение, что это могут быть останки участников восстания 1863–1864 годов.

— Во время исследований мы обнаружили захоронения пяти человек, но полностью открыли и исследовали два. В первом захоронении мы нашли останки одного человека, а другое захоронение — групповое, в нем обнаружены останки трех человек, — рассказал старший научный сотрудник Отдела Средних веков и Нового времени Национального музея Литвы, археолог Арунас Калеюс.

«Калиновский — кость в горле для многих продажных тварей»

Обнаруженные археологами люди были захоронены со связанными за спиной руками, без гробов, их тела были засыпаны известью. Архивные документы показывают, что эти останки уже были обнаружены в 1915–1916 годах. Поэтому сделана предпосылка, что это могут быть останки участников восстания против царских властей России 1863–1864 годов, казненных в Вильнюсе, на Лукишкской площади. Всего тогда был казнен 21 участник восстания, в том числе и лидеры повстанцев Сигизмунд Сераковский и Кастусь Калиновский.

«Расейцы зрабілі на магіле паўстанцаў пляцоўку для гульні ў крыкет»

Новость о находке в столице Литвы разлетелась по белорусским СМИ под заголовками о возможном нахождении могилы Кастуся Калиновского. Вместе с тем, некоторые историки сдержанно комментируют собщение из Вильнюса.

Так, гродненский историк Андрей Вашкевич написал на своей странице в фейсбуке: «Выбух ленты з-за быццам знаходкі магілы Каліноўскага сведчыць як мінімум пра тое, што журналісты апошнімі знаходкамі пра Каліноўскага як мінімум не асабліва цікавяцца. Сп. Аляксандр Смалянчук пра тую магілу пісаў ужо шмат гадоў запар. І пра ўсе падрабязасці знаходкі ў 1916 годзе і пра тое хто там пахаваны».

За што каралі смерцю сялян-паўстанцаў у 1863 годзе

Напомним, что в 2001 году о нахождении могилы Калиновского сообщала «Наша Ніва». Историк и искусствовед Сергей Хоревский писал: «На сёлетнія Дзяды, дзякуючы дапамозе найбольш аўтарытэтнага ў Літве дасьледчыка паўстаньня Каліноўскага, гісторыка й журналіста Ўладзіслава Бікуліча, мне ўдалося расшукаць ягоную магілу».

Паўстанне Каліноўскага — нагода для гонару

По словам Хоревского, могила обнаружилась на горе Гедимина на территории бывшего российского военного гарнизона: «Пакараных сьмерцю паўстанцаў 1863 г., у тым ліку Каліноўскага, Серакоўскага ды іншых, вырашана было хаваць патаемна. Пасьля страты на шыбеніцы іх целы звозілі на Замкавую гару, дзе тады стаяў расейскі гарнізон. Тут іх і закопвалі пад старадаўнімі мурамі, у братняй магіле.

Увесь час магілу вартавалі маскалі, і ніводзін цывільны вілянчук цягам паўстагодзьдзя ня меў права туды зайсьці. Больш за тое, расейцы зрабілі на магіле паўстанцаў пляцоўку для гульні ў крыкет, пра што сьведчаць тагачасныя фатаздымкі.

Калі ж у 1915 г. расейцы пакінулі Вільню, тутэйшая грамадзкасьць адразу пачала пошук славутае магілы. І праўда, археолягам, сярод якіх быў і беларус Іван Луцкевіч, пашчасьціла знайсьці дакладнае месца пахаваньня».