Дворкович: «Ждем оплаты долга за газ от Беларуси»

Пока подвижек в переговорах по газу и нефти нет, заявил журналистам вице-премьер России.

— Ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год, — сказал Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

Он добавил, что пока не может прокомментировать слова Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти:

— Я слышал эту фразу, но ничего не знаю об этом обращении.

Напомним, спор по поводу цены на газ длится уже больше года, и за это время сторонам не удалось прийти к согласию ни на уровне субъектов хозяйствования, ни на уровне глав государств.