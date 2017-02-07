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Комментарии
07.02.2017
Бабченко: «Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза и пошел в качалку»

Военный репортер Аркадий Бабченко у себя в Facebook – о презрительных смешках о превосходстве гигантских российских танковых армад над украинской армией.

«Каждый раз, когда я слышу презрительные через губу смешки о превосходстве гигантских российских танковых армад над украинской армией, мне категорически хочется ткнуть в нос всем этим соловьевым-киселевым статьей девятой Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной:

— Высокие Договаривающиеся Стороны, подтверждая решимость идти по пути сокращения вооруженных сил и вооружений, будут способствовать процессу разоружения и взаимодействовать в деле неукоснительного выполнения соглашений в области сокращений вооруженных сил и вооружений.

А также статьей второй Будапештского меморандума:

— Российская Федерация подтверждает свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины и что никакие её вооружения никогда не будут применены против Украины.

Вот эта совершенно б***дская подлость меня до сих пор расстраивает, как ребенка. То есть ты сам вроде как менторским тоном старшего брата-покровителя свысока обещал человеку защиту, а когда он тебе доверился, толкаешь его в лужу и ржешь над ботаником.

Это такое мелкопакостническое паскудство, от которого нормально формирующаяся недеформированная личность отходит уже в детсадовском возрасте. Вызывает уже даже не стыд, не брезгливость, не жалость, не «противно», а... Даже слова не подберу.

Ну, ничего. Парень встал из лужи, посмотрел гопникам в глаза, понял, что к чему, и пошел в качалку.».

 
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