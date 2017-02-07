«Белавиа» планирует снизить цены по популярным летним маршрутам

На 2017-й. По каким.
– Сейчас мы планируем летнее расписание и пытаемся существенно снизить цены по популярным летним маршрутам - это, к примеру, Турция, Болгария, Испания, - сказал генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, сообщает БЕЛТА.
Кроме того, с 5 января авиакомпания изменила подход к питанию на борту. Теперь пассажиров кормят на всех рейсах, сообщает Tut.by.
Рацион зависит от того, летит пассажир рейсом до полутора часов или более.
— Действительно, у нас было достаточно скромное предложение, — согласился гендиректор авиакомпании Анатолий Гусаров. — Мы посчитали все-таки необходимым и целесообразным урезать расходы по другим направлениям, но организовать более качественное обслуживание по бортовому питанию. И мы уже видим, что пассажиры приятно удивлены.
На сайте авиакомпании сейчас проводится опрос по бортовому питанию. Каждый пассажир может оценить его качество и внести свои предложения.