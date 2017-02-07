«Безработных чиновников не видали?»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о сокращении штата Администрации президента.

По словам главы Администрации Натальи Кочановой, принято решение сократить «порядка 30% государственных служащих», которые работают в учреждении. В итоге работу сохранят лишь 108 работников этого государственного органа.

Чиновница отметила, что работа по оптимизации штата всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Поэтому сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.

«Там не 30, а все 90 сокращать надо»

Новость о сокращениях в Администрации собрала несколько сотен комментариев на открытой дискуссионной площадке talks.by. Предлагаем избранные моменты:

«Без работы все равно не останутся — это же нужные власти люди».

«Там не 30, а все 90 сокращать надо».

«Зачем помогать в трудоустройстве, пусть они окунутся в реальность социально-ориентированного. Почувствуют тепло от получения письма счастья».

«Даже если и не будет потребность в них, все равно «попросят» принять на работу».

«Почему только в администрации. Необходимо и в других министерствах и исполкомах сократить смело все 50%».

«Удостоверение почетных тунеядцев дадут или сразу признают тяжелую жизненную ситуацию?».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Пра скарачэнні штатаў у саўку добра напісаў А. Твардоўскі: «Чтобы сократить, надо увеличить». А РБ, як я разумею, калі не савок, дык саўковы атавізм».

«Калі толькі 108 служачых будзе, то навошта ім такі здаравенны будынак у цэнтры Мінска?».

«Сокращать будут инновационным способом — взять за руку, перевести через дорогу и устроить на новую работу. Нет мест? Создать штатные единицы. Кто-нибудь видел безработных чиновников? Или директоров предприятий, которые стоят на бирже? Все это сокращение госаппарата — обычная рокировка кадров».