Райкин назвал Россию «некрофильским государством»

Это прозвучало в его поэтическом моноспектакле «Над балаганом небо...».

Также художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» имени А. Райкина, народный артист России Константин Райкин посетовал на отсутствие в обществе «нравственной прививки».

— У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем, — сказал он во время своего выступления в петербургской филармонии с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо...».

И упомянул расстрелянного Николая Гумилева, а также повесившихся Марину Цветаеву и Сергея Есенина, застрелившегося Владимира Маяковского, отмечает издание «Петербургский авангард».

В своем выступлении, пишет издание, он противопоставил искусство политической повестке.

— Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь — это политика, что все зависит от нефти и Трампа, — цитирует издание Райкина. — Зима, весна, лето и осень — это ведь не только холодно, грязно, жарко и сыро, а еще и очень красиво. Не забывайте про это.

Константин Райкин: «Вокруг пьянство и коррупция, почему ваша цель — выставка?»

Вырванные из контекста, его слова были подвергнуты тиражированию и вызвали болезненную реакцию, отмечает Газета.ru.