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07.02.2017
Вероника Белова
Две истории одной семьи, которая не интересовалась политикой

«Политика меня совсем не интересует» — эту фразу мне часто доводилось слышать от разных людей. Чаще женщин. Как правило, после этих слов я удостаивалась презренного взгляда собеседниц, в котором читалось полное признание моей ущербности ввиду странных, с их точки зрения, жизненных ориентиров.  

— Надо думать, как детей на ноги ставить, а не о политике. Правильно, что президент всех оппозиционеров пересажал. Разберется и без нас, — говорили мне неоднократно в одной семье на протяжении долгих лет.

Прошло не так много времени, и вот я вновь оказалась в гостях у этих людей. Вот только знакомую фразу больше не услышала. Зато услышала две истории о том, что происходит, когда «политика совсем не интересует».

История первая. По разные стороны баррикад

Еще пять лет назад Наталья Петровна была женой высокопоставленного чиновника. Дома, машины, ежегодный отдых на лучших курортах. И хоть женщина она была образованная, фраза «политика меня не интересует» постоянно слетала с ее уст, как только разговор заходил «о судьбах родины». Причем, Наталья Петровна была абсолютной сторонницей режима: она верила в сказку о счастливой жизни, рассказанную по телевизору. И всех, кто придерживался иных взглядов, считала продажными агентами Запада. 

— Да что вы там пишете, что у нас все плохо! — неизменно говорила она при встрече со мной. — Вон, посмотрите, как люди стали жить замечательно. Коттеджи вокруг растут как грибы. А вас власть не устраивает! Понятно ведь, что не за просто так оппозиция выступает.

Доказывать обратное было абсолютно бессмысленно. Хотя бы потому, что жизнь Натальи Петровны и ее окружения полностью соответствовала показанной по ТВ картинке.

И вдруг так случилось, что мужа Натальи Петровны посадили за взятку. Весь окружающий мир вмиг рухнул. Дома, в которые были вложены деньги семьи, конфисковали, заначки ушли на адвокатов. Осталась лишь пенсия в 300 рублей (буквально за полгода до описанных событий Наталья Петровна ушла с работы).

Вот тут-то и оказалось, что жизнь в самой социально ориентированной стране мира если и похожа на сказку, то какую-то очень страшную. Существование на одну пенсию (а надо ведь еще и мужу «передачку» собрать) внесло серьезные коррективы не только в рацион, но и в мировоззрение.  

Общаясь с Натальей Петровной в последнюю встречу, я была просто поражена: передо мной сидела совсем другая женщина. Столь радикального выкрывателя бесчинств «преступного режима» я давно не встречала. Наталья Петровна вовсю ругала власть, возмущалась цинизмом по отношению к простым людям и взывала к оппозиции.

— Ну почему все молчат? Почему оппозиция ничего не делает? — вопрошала женщина, словно это не она, а кто-то другой не так давно яростно желал пересадить всех, кто вздумает перечить этой власти.

Увы, плата за «прозрение» оказалась слишком большой.

История вторая.  Молчание безразличие

Такая история в этой семье была не единственной.  Дочь Натальи Петровны хоть и не разделяла взгляды матери, но тоже частенько любила говорить: «Политика меня не интересует».

Ирина не отрицала наличия некоторых «недостатков» в стране, но свою миссию видела в том, чтобы быть хранительницей очага, рожать и воспитывать детей и подавать мужу вовремя завтрак, обед и ужин. Политические баталии ее мало беспокоили, поскольку женщина была уверена: жизнь их семьи никак от этого не зависит. Муж Ирины зарабатывал в целом неплохо, перепродавая иномарки, которые возил из-за рубежа.

— А что нам с той политики? Муж всегда заработает, — уверяла Ирина. — Мы никуда не лезем, хоть власть и не поддерживаем. Пусть этим занимаются другие. Главное, чтобы дети были накормлены и досмотрены.

Но оказалось, что «накормленные дети» очень даже серьезно зависят от того, что происходит в стране. Сначала мужу Ирины пришлось существенно откорректировать свой бизнес – возить иномарки с принятием последних законов стало невозможно. Новая работа по ремонту автомобилей прежних доходов уже не приносила. А тут еще и налоговая объявила охоту на «тунеядцев». Вот так в одночасье независимая ни от кого, как им казалась, семья, которая  самостоятельно зарабатывала себе на хлеб и своими силами растила детей, попала в разряд должников государства.

Об этом и об аресте своего отца Ирина узнала уже будучи беременной третьим ребенком. Тогда же она узнала и о том, что из трудового стажа у нее исключат годы, проведенные с детьми, оценила фразы «пусть папа покрутится» и «затянем потуже пояса» и изучила многие другие крылатые выражения, придуманные аккурат для тех, кто долгое время повторял, как мантру: «политика меня не интересует».

Можно как угодно относиться к этим историям. Они очень разные, но их связывает одно: этим женщинам искренне казалось, что все происходящее в стране их не касается, что этой фразой они обезопасили себя и свою семью от ненужных потрясений. Вот только вышло наоборот.

Именно этой фразой они перечеркнули будущее свое и своих детей, отобрали у себя право быть услышанными и надежду на то, что с ними будут считаться. Этой фразой иные заткнули рты тем, кому было небезразлично будущее этой страны, задушили свободу слова, обескровили и загнали в угол оппозицию и обеспечили полную вседозволенность власти, поступающей как ей вздумается с молчаливого согласия таких же неинтересующихся политикой граждан.

Потому что, когда долгое время «политика не интересует» тебя, интересовать политику перестаешь ты сам.

 
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