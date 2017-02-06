За чей счет одевается Лукашенко?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Школьницы нашли потомка Пушкина в Беларуси
Под Слуцком пес несколько дней охранял погибшую подругу
ФСБ пообещала не вводить контроль на границе с Беларусью
Гомеопатия в России официально признана лженаукой
Беларускі Калегіюм запрашае на дыскусію «Мастацкая літаратура ў эпоху постпраўды»
В Осиповичах задержаны бизнесмены с милицейским прошлым
Задержали грабителя обменника, который попал на видео, – им оказался студент
«Мы не будзем статыстамі ў чужым шоў». БелаПАН – пра «Большой разговор»
Лукашенко запретил перенаправлять жалобы на свое имя в низовые инстанции
У Почты России нашли кладбище служебных авто
Сколько милиционеров в Беларуси — секрет
«Лучше дома загинуть». Как из Авдеевки вывозят детей и «всех желающих»
В Минюсте предложили ограничить количество законодательных актов президента
Скандал с гимном России на спортивном турнире в Швеции
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Послевкусие белорусов после «большого разговора» с Лукашенко
Как Лукашенко народ посмешил
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Юлия Латынина: «Скажите, как Россию могут уважать на Западе, когда ее не уважает даже Лукашенко»
Кто устроил бойню в Авдеевке
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пять виновников белорусского кризиса
Ответ Лукашенко, после которого в зале повисла гнетущая тишина
Джерри-Лукашенко против Тома-Путина и национальная идея
Данкверт: «Что может простой человек против президента? Тем более Беларуси»
Забрать хлеб у репетиторов: зачем Лукашенко лишил выходного дня школьников?
Страна упущенных возможностей, или Что тянет Беларусь ко дну
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
Барановичского бизнесмена в тюремной камере во Флориде называли «дядя Веня»
«Муравьева посадили по понятиям»
Минский онколог: «Рак вдруг не возникает»
Удивительные цифры о стабильной Беларуси и воюющей Украине
Карпенко попал под огонь критики за высказывание об описавшемся школьнике
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Келли Брук
Как белоруска рекламирует французское белье
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
От Мэрилин Монро – до Рианны: кто из звезд не стеснялся показывать соски
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Комментарии
06.02.2017
Алена Антонова
За чей счет одевается Лукашенко?

Зацепило! В сказке Андерсена король тратил все свои деньги на обновки, а в Беларуси глава государства заказывает одежду и обувь через Управление делами президента и Администрацию президента. Кто за это платит?

Во время «Большого разговора» глава Беларуси признался, что из импортного на нем галстук, носки и рубашка. Все остальное, в том числе обувь — отечественного производства.

Журналисты TUT.BY подсчитали, сколько стоит гардероб Лукашенко.

По словам президента, еще во время первого срока он заказал костюм от известного итальянского модного дома Brioni.

— Когда мне сказали, сколько стоит, я сказал: «Нет, это первый и последний костюм». А где наше чиновничье ателье? А почему оно не шьет? Почему мы должны бешеные деньги платить?

Лукашенко поручил восстановить работу «чиновничьего ателье», и с тех пор костюмы для него шьют там – в ателье «Line A» ГХУ Управделами президента. Без учета стоимости ткани пошив в этом ателье стоит от 100 до 250 рублей (в зависимости от категории).

Глава государства носит серийную модель ботинок Марко. Как рассказал TUT.BY глава обувного холдинга «Марко» Николай Мартынов, такую же в магазине Marko может купить любой желающий. Для этого нужно знать артикулы — 727084, 727085 и 727091. «Президентские ботинки» стоят 50−70 долларов.

Но самое интересное не то, что президент носит обувь белорусского производства. Мартынов говорит, что из Управделами президента время от времени приходят заказы на эти туфли.

Получается, когда президенту требуется очередная пара – он не идет в магазин, как простой смертный.

Заметим, это не первый случай, когда предметы гардероба для Лукашенко заказывают госучреждения. Весной прошлого года после появления президента с сыном в вышимайках на публике стало известно, что Администрация президента заказала Mark Formelle брюки, шорты, майки, костюмы, черные и белые носки с вышиванками.

Похоже, глава Беларуси продолжает одеваться за государственный счет. В 2010-м в интервью главному редактору газеты «Литовский курьер» Лукашенко признался, что почти вся его зарплата в ящике письменного стола.

— …Часть денег в письменном столе. Приходят дети старшие, и младший уже заметил: «Ай, пап, ну зачем тебе эти деньги, мы купим маме, бабушке, еще что-то…». Конечно, зачем мне эти деньги, меня государство сейчас одевает и кормит, поэтому они забирают.

В отличие от сказки Андерсена, в стране, где чиновник одевается за казенный счет, голым явно останется не король.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:12)
Главное
Как Лукашенко народ посмешил
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Послевкусие белорусов после «большого разговора» с Лукашенко
Итоги словесной перестрелки перед встречей Лукашенко и Путина
Фото с убийцей
«Жириновский говорит то, что хочет сказать Путин»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY