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Общество
06.02.2017
Под Слуцком пес несколько дней охранял погибшую подругу

Вблизи Слуцка на дороге Маглыши—Клепчаны пес несколько дней охранял тело погибшей собаки.

Об этом пишет сайт slutsk-gorod.by со ссылкой на местного жителя Максима Полещука.

Пользователи ВКонтакте в комментариях подтвердили, что видели собаку: «отгоняла ворон», «легла и стала греть мертвую собаку», «скребет лапой, мол, вставай».

Журналисты сайта вместе с волонтером Надеждой Пашко отправились на место. Судя по следам от колес и лежащим неподалеку кускам хлеба, многие, кто проезжал мимо, останавливались и кормили пса.

Увидев гостей с ливеркой, истощенный пес (предположительно, породы немецкая овчарка) подошел, съел немного колбасы и вернулся обратно к телу погибшей собаки. Он массировал ее лапами, смотрел на людей и словно просил о помощи.

Волонтер Надежда приняла решение забрать пса на передержку. Доставить его к месту согласился местный житель Иван.

Напуганное животное с трудом затащили в будку микроавтобуса и увезли к месту временного пребывания неподалеку от Слуцка.

Если вы узнали этого пса, ваши знакомые потеряли похожую собаку или вы хотите забрать его себе, звоните: +375(29) 654-13-89 — Надежда.

 
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