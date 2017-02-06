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Политика
06.02.2017
interfax.ru
ФСБ пообещала не вводить контроль на границе с Беларусью

ФСБ сообщила, что создание пограничной зоны на границе РФ и Беларуси не предусматривает введение пограничного контроля и открытия контрольно-пропускных пунктов.

Сотрудница белорусской пограничной службы. Фото: Reuters

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

Целью введения пограничной зоны, как заявили в ФСБ, является «выявление и пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей».

В сообщении отмечается, что подписанные директором ФСБ приказы <…> «не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы РФ гражданами обоих государств».

 
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