Гомеопатия в России официально признана лженаукой

Гомеопатия в России с сегодняшнего дня официально признана лженаукой — соответствующее заключение утвердили десятки экспертов.

Документ содержит ряд предписаний для медиков и предостережений для потенциальных пациентов.

«Многочисленные клинические испытания так и не смогли доказать эффективность гомеопатии, а объяснения механизмов её действия попросту противоречат законам биологии, химии и физики».

Это — фрагмент документа, который подготовила комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификациями исследований. Меморандум, как утверждают его создатели — это первое в мире официальное признание гомеопатии лженаукой. В числе специалистов, подписавших меморандум — эксперты Всемирной организации здравоохранения, врачи российских клиник, а также учёные.

Гомеопатия, — по заключению комиссии, — отнюдь не безобидное развлечение. А порой и наоборот — весьма опасное. Люди с серьезными недугами тратят немалые деньги на препараты, которые попросту не работают. Принимают их, — и как результат, — серьезные болезни часто оказываются запущенными.

В приложении к тексту академики РАН приводят практические рекомендации Минздраву, врачам, сотрудникам аптек и пациентам гомеопатов. В частности, чиновникам посоветуют изъять препараты из государственных клиник, а антимонопольной службе — защитить россиян от рекламы подобных «лекарств». И обязать их производителей ввести обязательную маркировку препаратов с недоказанной эффективностью.

Также Росздравнадзору рекомендуют пресекать попытки продажи препаратов, содержащих значительное количество активного вещества, под видом гомеопатических. К слову, Всемирная организация здравоохранения ещё 8 лет назад выпустила обращение, предостерегающее от применения гомеопатии при лечении гриппа, туберкулеза и ВИЧ. А в США производителей таких препаратов обязали доказывать эффективность своей продукции.

Адепты гомеопатии предлагают лечить пациентов сильно разведенными препаратами, которые вызывают у здорового человека симптомы, похожие на симптомы болезни пациента. Эту теорию разработали еще в 18-м веке.

Минздрав создает рабочую группу для решения вопроса о будущем гомеопатии, — сообщил «Эху Москвы» официальный представитель министерства Олег Салагай:

«В настоящее время методы гомеопатии в той или иной степени разрешены к применению в большинстве стран мира.

Мы исходим из того, что в рамках лечебного процесса и государственных закупок должны использоваться лишь препараты с доказанной клинической эффективностью.

В связи с этим по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в Министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители Российской академии наук, ведущих медицинских учреждений страны, а также специалисты в области гомеопатии. Основной задачей группы станет выработка предложений по дальнейшему регулированию данной области с учетом современных международных требований доказательности».

Говорить о том, что препарат помогает или нет, можно только после исследований, — отметил в эфире «Эха Москвы» шеф-редактор издания N+1 Александр Ершов. По его мнению, проблема с гомеопатическими лекарствами возникает в тот момент, когда человек предпочитает их остальным проверенным препаратами.

Ершов добавил, что так называемый успех гомеопатии заключается еще и в том, что некоторые заболевания, типа простуды, могут пройти вообще без приема каких-либо лекарств.

Многие думают, что гомеопатия и народная медицина-это одно и то же, но на самом деле между этими способами лечения есть огромная разница, рассказал в эфире «Эха Москвы» педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский.

Он добавил, что гомеопаты зарабатывают на том, что не открывают разницу между народной медициной и гомеопатией пациентам, а за лекарственные препараты выдают сахарные шарики, пропитанные «целебной» водой.

Гомеопатия ни разу не доказала свою эффективность, — заявил ТАСС председатель комиссии РАН по борьбе со лженаукой Евгений Александров.

«Классическая гомеопатия предполагает использование веществ в таких разведениях, в которых нельзя обнаружить ни одной молекулы действующего вещества в навеске лекарства. Он не может ничего делать, потому что там просто ничего нет, это пустышка. Но, как все пустышки, они действуют в меру убежденности больного и врача, что это поможет. Разумеется, мы не можем запрещать. Мы можем только рекомендовать не использовать в государственных учреждениях, не преподавать эту дисциплину, которая является средневековым пережитком, вроде астрологии».

Гомеопатии более 200 лет, и все это время она отбивается от обвинений в своей ненаучности, — заявил в интервью «Эху Москвы» председатель Национального совета по гомеопатии, заслуженный врач России Алексей Карпеев. Он отметил, что за 200 лет наука обещала множество методов лечения и рака, и бессмертия, но с тех пор они канули в лето, а гомеопатия осталась.

Карпеев добавил, что сегодня вечером правление Национального совета по гомеопатии собирается на заседание для выработки позиции.

Больным нужно оставить право лечиться гомеопатическими препаратами, — сказала ТАСС врач-гомеопат Любовь Лурье.

«Я гомеопат с 1977 года, за годы моей практики у меня было огромное количество случаев, когда мы работали вместе с аллопатами и друг другу помогали. И было огромное количество случаев, когда обычные врачи не справлялись, и пациент приходил к гомеопатам и получал очень хорошие результаты. Каждый человек вправе выбирать то, что он хочет выбрать, не надо вводить никаких ограничений. Это направление надо развивать, надо учить грамотных гомеопатов, делать так, чтобы они могли учиться. Медицина одна, нет такого, что есть отдельно гомеопатия, отдельно аллопатия, должно вместе работать».

Ученые рекомендуют Минздраву ввести ограничения на продажи подобных препаратов в одном ряду с обычными лекарствами.