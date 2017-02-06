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Комментарии
06.02.2017
Салiдарнасць
«Получается, у Лукашенко 16 666 друзей-предпринимателей»

Анатолий Лебедько напомнил, откуда брались деньги на строительство резиденций президента Беларуси.

Во время «Большого разговора с президентом» 3 февраля Лукашенко рассказал о «всплывших» резиденциях и в частности признался, что у него «есть дом на севере, в Плавном рядом с озером с пресыщением серебра».

— Вы можете спросить: а где ты гроши взял? Я могу вам сказать. У меня достаточно хороших друзей, для которых 10-20 тысяч долларов — это не деньги, — заявил Лукашенко.

На своей странице в Фейсбуке лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько пишет, что слова главы государства опровергает первый заместитель министра финансов Владимир Амарин.

«Он предельно четко заявляет, что строительство последней резиденции финансировалось из бюджета, а не в складчину друзьями Лукашенко, — обращает внимание политик. — В пропорции 50 на 50 из республиканского и минского городского бюджетов.  Известна и общая сумма, потраченная на возведение здания — 250 миллионов долларов».

«Так вот, если здание построено на пожертвования друзей правителя, то сколько же их? — рассуждает Лебедько. — Лукашенко уверяет, что они пожертвовали от 10 до 20 тысяч долларов. Возьмем за среднюю цифру — 15.000 $. Получается, у Лукашенко 16 тысяч 666 друзей-предпринимателей. Нехило...Особенно, если принять во внимание, что в начале президентства Александр Григорьевич публично заявлял, что у него вообще нет друзей».

Лидер ОГП призывает перестать морочить голову налогоплательщикам и придумывать разные небылицы, касающиеся привилегий верхушки власти.

«От них надо избавляться, и другой альтернативы нет. Пора перестать транжирить народные деньги на резиденции, спецполиклинники, царские села, административные здания для чиновников», — заключает Анатолий Лебедько.

 
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