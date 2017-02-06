Кто вышел на пикет в поддержку России? Фрик, милитарист, предприниматель…

Шесть пророссийских активистов провели 4 февраля пикет на площади Независимости в Минске. Они высказались в поддержку России и заявили, что «белорусы и россияне один народ».

Это выглядело как реакция на заявление Александра Лукашенко 3 февраля, что «свобода и независимость дороже нефти».

Кто эти люди, что вышли на площадь?

Пикет провели члены так называемого «Национально-освободительного движения». Движение известно своими пророссийскими взглядами и поддержкой сепаратистов Донбасса. А также — иногда доведенными до абсурда взглядами.

В интервью «Нашей Ниве» Владимир Рыженков, руководитель движения, рассказывал, что СССР был развален агрессивным Западом, который все время так или иначе противостоит «мирной славянской цивилизации». Также Рыженков и пресс-секретарь движения Юлия Чирва уверяли, что белорусскую конституцию США написали, 80% наших чиновников работают на Америку, а на Западе детей специально учат быть геями и учат сексуальным извращениям.

Владимир Рыженков считает, что конституцию Беларуси написали в США

Рыженков называет себя предпринимателем. Это он в прошлом году создавал петицию против бело-красно-белого флага.

С российским флагом на пикете стоял Алексей Головин. Мужчина уже фигурировал в СМИ. Например, он был замечен на акции Статкевича, посвященной требованию справедливых выборов в сентябре 2015 года.

На акции Статкевича Головин с другом кричали «пошел на…» на все предложения выступающих. От колонны они не отставали, но жаловались, что трудно идти с «этими».

Также Головин — или «Шахид Безмятежный» как он называет себя в соцсетях — очень любит оружие. Он много фотографируется с ним сам и активно постит фоточки женщин и детей со «стволами».

Головин много занимается спортом. Также участвует в «патриотическом воспитании молодежи» — военных играх подростков, которые устраивают казаки Петра Шапко.

Колоритный усач — 47-летний минчанин Александр Леонов.

На его странице в соцсетях все канонично: Путин и Поклонская, ностальгия по СССР и фото Сталина, Новороссия, «ДНР» и «ЛНР».

Еще один — Сергей Лоновенко. Бывшему десантнику нравятся ножи и Новороссия.

По неподтвержденной информации, Лоновенко — близкий друг одного из боевиков батальона «Спарта», который ранее возглавлял печально известный Моторола (Арсений Павлов).

Еще один участник — Андрей Диментов.

Мужчина дал «Нашей Ниве» развернутый комментарий по поводу своего участия в пикете. По словам мужчины, он руководитель, имеет свою долю в частном предприятии.

«Я вышел на пикет, потому что считаю необходимым поддержать Россию сегодня и выразить солидарность с ней. В нашем обращении ясно об этом говорится.

Я не член «НОД» и вообще со всеми людьми с пикета познакомился в интернете — в сообществе Вконтакте под названием «Ватный сектор». Я и с Рыженковым согласен только частично — не все его идеи я поддерживаю. Про организацию «НОД» я, честно говоря, узнал позавчера, — рассказал Диментов. — Но да, я поддерживаю Новороссию. Мне близок Сталин. Я поддерживаю идею Союзного государства, поддерживаю Россию.

Что касается белорусской независимости… Тут сложно. Если бы мы вошли в состав России, это было бы не самым худшим… Но и сказать, что я против нашего суверенитета и государственности, я не могу».

«Но, за исключением «господина нодовца», никто пренебрежения в сторону Европы не высказывал. И никто их не приветствует. Мы против оскорбления других государств», — сказал Диментов.

По словам Диментова, это был не последний пикет и обращение. Будут еще.