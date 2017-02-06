Лукашенко увольняет почти треть сотрудников своей администрации. Что дальше?

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Задержали грабителя обменника, который попал на видео, – им оказался студент
«Мы не будзем статыстамі ў чужым шоў». БелаПАН – пра «Большой разговор»
Курсы доллара и евро снизились
Лукашенко запретил перенаправлять жалобы на свое имя в низовые инстанции
У Почты России нашли кладбище служебных авто
Сколько милиционеров в Беларуси — секрет
«Лучше дома загинуть». Как из Авдеевки вывозят детей и «всех желающих»
В Минюсте предложили ограничить количество законодательных актов президента
Скандал с гимном России на спортивном турнире в Швеции
Фотофакт: белорусские военные обклеили БМП газетами
Говяжья война: почему Москве не по вкусу белорусское мясо
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Послевкусие белорусов после «большого разговора» с Лукашенко
Как Лукашенко народ посмешил
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Юлия Латынина: «Скажите, как Россию могут уважать на Западе, когда ее не уважает даже Лукашенко»
Кто устроил бойню в Авдеевке
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пять виновников белорусского кризиса
Ответ Лукашенко, после которого в зале повисла гнетущая тишина
Джерри-Лукашенко против Тома-Путина и национальная идея
Данкверт: «Что может простой человек против президента? Тем более Беларуси»
Забрать хлеб у репетиторов: зачем Лукашенко лишил выходного дня школьников?
Страна упущенных возможностей, или Что тянет Беларусь ко дну
Два примера, показывающие, как обнищали белорусы
Барановичского бизнесмена в тюремной камере во Флориде называли «дядя Веня»
«Муравьева посадили по понятиям»
Минский онколог: «Рак вдруг не возникает»
Удивительные цифры о стабильной Беларуси и воюющей Украине
Карпенко попал под огонь критики за высказывание об описавшемся школьнике
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Эротический календарь Келли Брук
Как белоруска рекламирует французское белье
Как выглядит сделанная «пятая точка», если что-то пошло не так
От Мэрилин Монро – до Рианны: кто из звезд не стеснялся показывать соски
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 3)
«Мисс Словакия» разделась ради календаря на 2017-й
Общество
06.02.2017
Павел Рос
Лукашенко увольняет почти треть сотрудников своей администрации. Что дальше?

Ждать ли Беларуси масштабного сокращения госслужащих?

Разговоры о возможной «оптимизации» Администрации президента появились еще во второй половине прошлого года. Правда, тогда большинство экспертов посчитали те заявления лишь игрой на публику.

Сейчас похоже, что глава Беларуси действительно решился урезать свой аппарат – причем, довольно серьезно.

По словам главы Администрации Натальи Кочановой, принято решение сократить «порядка 30% государственных служащих», которые работают в учреждении. В итоге работу сохранят лишь 108 работников этого государственного органа.

Почему Александр Лукашенко решился на такой шаг?

Причина такого решения простая: кончились деньги, – заметил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» политический обозреватель Валерий Карбалевич. – В стране кризис, поэтому не хватает средств, чтобы содержать такое большое количество чиновников.

По словам собеседника, волна сокращений затронет не только сотрудников администрации руководителя страны, но и других государственных органов:

– Эта так называемая оптимизация коснулась даже МВД. Уже только это говорит о том, что ситуация сложная. Сокращение начинается с центральных органов – Администрации президента и правительства, а затем пойдет по всей цепочке вертикальной вниз.

После критики в СМИ Кочанова все же приняла недовольных пенсионеров

Валерий Карбалевич согласен с тем, что отметка в 30% может стать своеобразным маркером для дальнейшего сокращения госслужащих – в том числе и в регионах.

– Несмотря на то, что сокращаться будут, в первую очередь, совмещенные должности, вакантные места и люди пенсионного возраста, – спрогнозировал эксперт.

Интересно, что ранее Лукашенко запретил перенаправлять жалобы на свое имя в низовые инстанции.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.3 (оценок:3)
Главное
Как Лукашенко народ посмешил
«По-моему, бабушки у подъезда больше знают о пропавших людях, чем Лукашенко»
Послевкусие белорусов после «большого разговора» с Лукашенко
Итоги словесной перестрелки перед встречей Лукашенко и Путина
Фото с убийцей
«Жириновский говорит то, что хочет сказать Путин»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY