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Скандалы
06.02.2017
Meduza
Семь процентов католических священников в Австралии насиловали детей – 4444 жертвы

В Австралии начали подведение итогов многолетнего расследования того, как католические священники сексуально домогались детей.

Как установило расследование, за период с 1980 по 2015 годы сексуальному насилию подвергались 4444 ребенка в возрасте около 10-12 лет в более чем тысяче католических приходов по всей стране. По версии следствия, к сексуальному насилию причастны около двух тысяч священников — или семь процентов от всего числа католического духовенства в Австралии.

Первый день публичных слушаний о сексуальных домогательствах в католических приходах в Австралии

Австралия расследует сексуальное насилие в католических приходах с 2013 года. Расследованием занимается специальная Королевская комиссия, это наиболее высокий уровень проведения следствия в Австралии; за отказ сотрудничать с комиссией полагаются штрафы.

В Австралии, как и во многих других странах, давно ходили подозрения, что Католическая церковь покрывает сексуальное насилие в приходах, но собрать весомые доказательства систематического насилия долгое время не удавалось. Старт расследованию дала бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард, а руководство Церкви в Австралии поддержало создание комиссии в надежде, что она опровергнет все обвинения. Комиссия рассматривает все заявления о сексуальном насилии над подростками, но основным ее фокусом стали изнасилования в католических приходах.

Известно о 4444 жертвах насилия. 6 февраля в рамках очередного публичного слушания представители комиссии опубликовали статистику по сексуальному насилию в католических приходах. За период с 1980 по 2015 годы сексуальному насилию подвергались не менее 4444 детей в среднем в возрасте от 10 до 11,5 лет в более чем тысяче приходов по всей стране. В отчете комиссии говорится, что в среднем пострадавшие ждали по 33 года прежде чем рассказать о пережитом насилии. В ходе расследования было установлено, что первые случаи сексуального насилия могли происходить в 1950-х годах.

Удалось установить личности 1880 насильников. Это послушники, священники, значительное количество мирян (543 человека) и послушницы. Личности еще 500 человек, причастных к насилию, неизвестны. Как подсчитало следствие, к сексуальному насилию причастны семь процентов всех католических священников в Австралии. В одном из приходов предположительными насильниками были около сорока процентов служивших там представителей духовенства, во многих других в насилии обвиняют каждого пятого священника.

Ватикан отказался полноценно сотрудничать со следствием. Комиссия по расследованию случаев насилия еще в 2014 году запросила у Ватикана данные по всем случаям насилия с участием австралийских священников, но получила ответ, что «предоставление этих сведений является невозможным и необоснованным», хотя по отдельным случаям Католическая церковь соглашалась сотрудничать.

«[Жалобы] детей игнорировали или, что еще хуже, их наказывали. Обвинения не расследовались. [Обвиненных в сексуальном насилии] священников и послушников переводили в другие приходы. В них ничего не знали о прошлом насильников. Насилие либо не документировалось, либо бумаги уничтожали. Превалировали секретность и покрывательство», — заявила на публичном слушании представитель следствия Гейл Фернесс. Оглашение результатов расследования продлится до конца марта 2017-го.

 
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