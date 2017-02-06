Задержали грабителя обменника, который попал на видео, – им оказался студент

ГУВД Мингорсиполкома сообщило о задержании подозреваемого в хищении денег в обменном пункте по улице Якуба Коласа.

22 января он обратился к кассиру обменника и под угрозой применения взрывного устройства завладел крупной суммой. Сообщалось, что речь шла о 3 тысячах белорусских рублей.

Милиция распространила видео, на котором был запечатлен подозреваемый.

6 февраля на сайте ГУВД появилось сообщение, что в понедельник подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний минчанин, студент одного из вузов столицы.