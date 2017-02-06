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Общество
06.02.2017
Юлия Иванко
«Это взятка государству». Канопацкая раскритиковала ответ Администрации президента по «тунеядцам»

Депутат Палаты представителей Анна Канопацкая получила ответ из Администрации президента на обращение с требованием отменить скандальный «налог на тунеядство».

В письме за подписью замглавы Администрации Владимира Мицкевича отмечается, что реализация декрета № 3 направлена «не столько на пополнение бюджета, сколько на предотвращение иждивенческих настроений в обществе». А также на «сокращение теневой экономики».

Приводятся результаты работы декрета: «На предприятиях замедлилась текучесть кадров, были заполнены многие невостребованные ранее вакансии. Люди стали дорожить своими рабочими местами, обеспечивая стабильность трудовых ресурсов предприятий».

В ответе отмечается, что «оснований для внесения президенту предложений по отмене декрета… не усматривается».

Анна Канопацкая на своей странице в Facebook раскритиковала аргументы Администрации президента.

– На практике мы все видим, что под действие декрета попали в основном незащищенные слои нашего общества — граждане, попавшие под сокращение, и уже существующие безработные, которые не могут найти новую работу; мамы, воспитывающие детей; домохозяйки. Борется ли декрет с теневой экономикой? Совершенно нет. Он предусматривает фактически откупные за участие в ней. Эдакая взятка государству, не более, – написала депутат.

– Имиджевые потери для страны, связанные с принятием декрета, несопоставимы с незначительными поступлениями в бюджет за счет сборов с безработных. Вместо обучения граждан новым профессиям, повышения их профессиональной квалификации, выплаты нормального пособия по безработице, создания новых рабочих мест, государство тратит огромные средства на реализацию декрета, являющегося существенной экономической и политической ошибкой его разработчиков. Сам факт существования «налога на тунеядцев» позорит нашу страну на весь мир.

Напомним, в пятницу Александр Лукашенко заявил, что отменять декрет в ближайнее время не собирается.

Тем временем профсоюз РЭП и другие структуры отправляют в Администрацию президенты тысячи подписей за отмену «налога на тунеядство».

Родила – теперь плати! В декрете «о тунеядстве» нашли еще один казус

 
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