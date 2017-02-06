Почему Лукашенко зря похвастался своим шоколадом, конфетами и водкой.

Во время «Большого разговора» глава Беларуси разоткровенничался и рассказал об удивительных продуктах, которыми его балуют отдельные государственные предприятия.

Например, руководитель страны похвастался «президентским шоколадом», который «Коммунарка» разработала специально для него. Кондитерам пришлось несколько раз менять рецептуру, пока не получилось лакомство, устроившее изысканный вкус Лукашенко.

По его словам, шоколад получился сладкий, но без содержания сахара – за счет использования особой травы стевии, а также морских водорослей.

Кроме того, Александр Лукашенко подразнил аппетит белорусов рассказами об уникальных конфетах и водке, которая есть только у него.

— Мы их не производим для продажи, – признался он. – Очень малый срок хранения, потому что там вообще нет консервантов. Абсолютно натуральные шоколадные конфеты. Только я могу подарить их в сувенирной упаковке, если приезжает кто-то из высоких гостей.

Говоря о своих алкогольных напитках, глава государства сообщил, что у него есть водка, которой нет нигде в мире.

– Сколько бы, говорят, ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая. Только я ее могу подарить – бутылку, или ящик, или полприцепа, – добавил он.

Простые белорусы, которые вместо особых «президентских» продуктов покупают, что подешевле, таким словам вряд ли удивились, но уж точно не обрадовались.

«Царь-шоколад, царь-конфета, царь-водка. В лучших традициях азиатских князей», – горько смеются пользователи Байнета.

«Ну, а народишко пусть спивается сивухой, ему не привыкать».

«Моему ребенку-диабетику черта с два шоколад со стевией найдешь, а президент – пожалуйста, давно наслаждается».

«А за чей счет банкет? Ящик или полприцепа подарю, конфеты подарю. А вы, народец, давитесь химией, этого нет в продаже, это все для меня и моих гостей!».

«Хорошую водку продавать народу нельзя. Мозги начнут работать».

Слова и реальность: «Во Дворце Независимости в Минске работают три человека»