Лукашенко запретил перенаправлять жалобы на свое имя в низовые инстанции

Это произошло на совещании по оптимизации Администрации президента 6 февраля.

– Необходим жесткий контроль за процессом дебюрократизации и молниеносное реагирование на изменения ситуации в политике, экономике, социальной и иных сферах. Ни одна проблема, волнующая наших граждан, не должна остаться без вашего внимания. Никакой волокиты, никакого сбрасывания, как это было в советские времена и бытует зачастую сегодня, жалоб и заявлений на имя президента, Администрации президента вниз, – сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул недопустимость ситуации, когда жалобы в итоге возвращаются в те инстанции, на которые и жаловались люди: «Я буду считать это как минимум махровым бюрократизмом».

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