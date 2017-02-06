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06.02.2017
У Почты России нашли кладбище служебных авто

ФСБ России начала расследование в отношении службы экспресс-доставки EMS Почта России, которая оставила свой автопарк без контроля и тот разворовали и «довели до состояния автохлама».

Об этом сообщает Life со ссылкой на документы хозяйственников Управления федеральной почтовой службы (УФПС).

Согласно документам, из почти 350 служебных иномарок, большинство из которых фактически были новыми, только 108 остались на ходу. Остальные 95 автомобилей неисправны, 132 — разукомплектованы, 8 — бесследно исчезли.

Как пишет издание, получив предварительные документы на автопарк, хозяйственники УФПС решили воочию посмотреть на передаваемое им наследство EMS. Когда они приехали на стоянку под открытым небом, где размещался автопарк службы экспресс-доставки, то застали битые и разукомплектованные темно-синие фургоны с логотипами EMS Почта России. В итоге УФПС приняло на свой баланс только 94 автомобиля.

 
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