Города-спутники Минска: почему не реализовываются грандиозные проекты?

Уже много лет принимаются различные указы, постановления и иные документы о городах- спутниках. Но они никак не меняют реальность – города, названные спутниками, не получают финансирование и не развиваются.

Так видели будущее Смолевичей в 2010 году

Согласно Указу президента от 18 января 2016 года, в шести городах возле Минска должны произойти волшебные преобразования: здесь появятся новые районы, модернизируются инженерные сети, откроются детские садики и поликлиники, облагородятся ландшафтные зоны, а главное – заработают современные предприятия с рабочими местами не хуже, чем в Минске.

В такие сказочные города должны уже до 2020 года переехать 33 тысячи минчан и мигрантов из других регионов.

Так выглядят планы на период до 2020 года, утвержденные официальными документами:

Однако документы документами, а реальность, как выяснилось, дело иное. Уже идет 2017 год, а реализовывать проекты, прописанные в генеральных планах городов-спутников, пока никто не собирается. По крайней мере, в этом году жилье ни в одном из спутников Минска строить не планируется (это вытекает из постановления правительства № 1113). Ни в 2016, ни в 2015 годах жилье тоже не строили. Как же тогда успеть к 2020 году осуществить грандиозные проекты?

В Миноблисполкоме «Ежедневнику» сказали, что обсуждать города-спутники не готовы, по крайней мере, до весны. Мол, из-за сложной экономической ситуации пока неясно, что будет. В комитете также подтвердили ранее озвученное намерение в ближайшем будущем развивать лишь два из спутников – Руденск и Смолевичи.

А что же делать с указом президента, который прописал развитие сразу шести городов? В Миноблисполкоме нам дали понять, что из-за нехватки ресурсов на указ закроют глаза.

О том, что четыре города пока решено не превращать в спутники, губернатор Минской области Семен Шапиро заявлял еще в 2015 году, позже его слова подтверждали главный архитектор и другие лица. В таком случае непонятно, зачем в 2016 году президенту дали на подпись указ о развитии всех шести городов, причем уже к 2020 году.

Успеют стать спутниками хотя бы Руденск и Смолевичи?

У нас остаются сомнения, что даже Руденск и Смолевичи смогут в 2020 году увидеть все то, что прописано в их генпланах. Вот, к примеру, какой грандиозный проект готовится в Руденске.

Сейчас как такового города Руденск нет, это лишь поселок городского типа. Город же должен возникнуть на территории между Руденском, Дружным и ТЭЦ, включив в свою территорию прилегающие деревни и садоводческие товарищества. Всего город будущего займет 2,4 тыс. га.

Здесь должны быть размещены жилые кварталы, в основном, многоэтажной застройки, городской центр, производственные зоны, ландшафтно-рекреационные зоны. Соответственно, планируется строить магистральные и второстепенные дороги и инженерные коммуникации. Здесь также должны построиться школы, садики, спортивно-оздоровительные комплексы, поликлиники, больницы и т.д.

Конечно, не все из этого запланировано на 2020 – большинство задумок все же отнесено на следующее десятилетие. Однако уже к 2020 году население Руденска должно пополниться на 9 тыс. человек. Здесь должно быть построено 237 тысяч квадратных метров жилья. А значит, часть инфраструктуры должна появиться уже к этому времени. Также должны заработать и новые предприятия, которые дадут вновь прибывшим работу.

Даже к 2030 могут не успеть

Позволим себе усомниться, что даже к 2030 году в Руденске создадут полноценный современный город, чья инфраструктура и рабочие места смогут конкурировать с Минском. Здесь стоит уточнить, что минские власти запланировали формировать спутники в русле современных градостроительных тенденций, которые отметают вариант строительство просто жилых кварталов.

Спутник должен стать полноценным городом, из которого не придется ездить в Минск на работу, в школу, поликлинику и даже на йогу. Ну разве только на концерт или в театр на выходных. При этом спутник должен быть более зеленым и комфортным, чем столица.

О том, сколько времени, денег и усилий требуют подобные проекты, мы можем судить по опыту соседей. Санкт-Петербург еще в 2011 году задумал построить город-спутник Южный. Строительством занимается частная компания "Старт Девелопмент". Проект рассчитан на 19 лет, требуемые инвестиции три года назад оценивались в 176 млрд российских рублей.

Часть строительства в городе, в том числе магистральной транспортной инфраструктуры, государство обязалось взять на себя.

При этом в Петербурге ежегодно проводят конференции и семинары с участием широкого круга экспертов, бизнесменов и журналистов, на которых обсуждают, что и как лучше строить в Южном.

Уже сейчас видно, что даже в богатом Петербурге, с большими частными инвестициями, проект затягивается и вряд ли уложится в 19 лет. Чего же можно ожидать с нашими ограниченным, и только государственным, бюджетом?

Макет города-спутника Южный

А может обойдемся без спутников?

Раз у нас нет денег, может, лучше оставить проект на бумаге и забыть о мифических городах-спутниках?

Но проблема в том, что уже сейчас в Минске живет 20% населения страны и приток внутренних мигрантов продолжится. Вот как объясняется сложившаяся в стране нездоровая демографическая ситуация в Госпрограмме 2010 года*:

«За последнее десятилетие население города Минска увеличилось на 146 тыс. человек, тогда как городское население страны в целом - только на 73 тыс. человек. Современные темпы прироста населения Минска составляют около 15 тыс. человек и в два раза превышают плановые показатели.

При этом во многих городских поселениях республики уменьшается численность населения, в том числе в Минской области численность городского населения уменьшилась на 2,8%.

В настоящее время в столице проживает 19,3% всего населения республики, в том числе 26% городского. Такая концентрация населения в Минске создает ряд социально-экономических проблем и характеризует несбалансированность системы расселения в целом».

Если население столицы продолжит расти, это создаст нагрузку на транспорт и городскую среду в целом. Именно города-спутники были призваны удержать численность минчан в пределах 2 млн человек вплоть до 2030 года.

Также спутники должны обеспечить жильем минских очередников. Это единственная возможность решить проблему при замораживании жилищного строительства в самой столице.

Низкобюджетная дилемма

Справедливости ради заметим, что промедление с реализацией проектов городов-спутников, которое сейчас демонстрируют власти Минска и области, все же лучше, чем спешка. Ведь если наскрести немного денег и реализовать только часть планов, то это будет пустая трата ресурсов.

В городах-спутниках жилищное строительство потребует больших капиталовложений, так как в каждом из них существует проблема с инженерными сетями. Они были сформированы на базе технологий и конструктивных решений 70-90-х годов прошлого века и характеризуется значительным физическим и моральным износом. Головные инженерные сооружения как правило, выработали свой ресурс и нуждаются в срочной реконструкции.

О слабых инженерных сетях говорил и Семен Шапиро, объясняя, почему со строительством жилья в спутниках нужно повременить.

Кроме того, если в городах-спутниках построить жилье, но не построить инфраструктуру и не позаботиться о развитии бизнеса, то жители будут ездить на работу и за услугами в Минск. Спутники превратятся в обычные спальные районы, причем, не самые удобные. Возможно, часть жилья вовсе останется невостребованной, как это случилось с агрогородками.

Итак, что же получается: либо мы откладываем проекты городов-спутников и наблюдаем дальнейшее переселение народа в Минск, либо реализуем проекты частично и получаем аварии на сетях и ежедневные миграции из спальных городов. На другие варианты нет денег. Дилемма выглядит и правда неразрешимой.

Информация по делу

*В 2010 году принята «Государственная программа строительства крупных жилых районов для жителей г. Минска в городах-спутниках и выноса (переноса) из столицы в населенные пункты республики некоторых производственных объектов». Она утверждена постановлением правительства N 976.

Среди прочего документ предполагал вынос из Минска 12 предприятий до 2015 года и еще 6 – до 2020 года. В реальности, большинство из них до сих пор остаются в Минске.

В 2014 году президент подписал Указ «О развитии городов-спутников». В нем прописано, что Минские горисполком и облисполком каждый год, начиная с 2014, должны выделять из бюджета средства на развитие городов-спутников. Деньги должны выделяться «в объемах, необходимых для реализации» следующих мер:

-строительство жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске;

-формирование единой с г. Минском социальной, производственной и транспортной инфраструктуры;

-регулярное транспортное сообщение городским транспортом г. Минска в соответствии с графиком его работы.

В январе 2016 года утверждены генеральные планы городов-спутников (Указ президента N 13 от 18 января 2016 года «Об утверждении схем комплексной территориальной организации областей и генеральных планов городов-спутников»).

В генпланах заложено масштабное строительство инфраструктуры и жилья, социальных объектов, мест отдыха и развлечений, озеленение и улучшение экологии. Реализация проектов разделена на два периода: до 2020 и до 2030 года.

В сентябре 2016 года вице-премьер Анатолий Калинин заявил, что правительство разрабатывает государственную программу по развитию городов-спутников Минска. «В течение трех месяцев доработаем и утвердим ее», - сказал он.