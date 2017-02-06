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Общество
06.02.2017
Сколько милиционеров в Беларуси — секрет

Точная численность сотрудников МВД Беларуси держится в секрете. Но, по некоторым данным, соотношение милиции к населению в 6 раз превышает уровень в бывшем СССР, пишет «Брестская газета».

Начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко также сообщил корреспонденту «БГ», что информация о количестве милиционеров на Брестчине только для служебного пользования.

Тем не менее в СМИ периодически всплывают некоторые цифры. Так, по словам генерал-лейтенанта милиции в отставке Мечислава Гриба, на которого ссылается «Белорусская деловая газета», по сравнению с временами БССР количество правоохранителей увеличилось раза в три: тогда было 40-45 тысяч, а сегодня 100 тысяч и выше.

Юрий Сиваков, который возглавлял МВД с 8 февраля 1999-го по 21 апреля 2000-го, рассказывал, что у него было свыше 100 тысяч подчиненных плюс 12 тысяч военнослужащих внутренних войск.

А Владимир Наумов (министр внутренних дел с 24 сентября 2001-го по 6 апреля 2009-го) в 2007 году в интервью интернет-журналу «Новая политика» сообщал о 77 тысячах сотрудников, из которых 11 тысяч — военнослужащие внутренних войск, да плюс к этому 12 тысяч рабочих и служащих объединения охраны. Итого — 89 тысяч человек.

В Италии, по данным на 2013 год, на 100 тысяч населения приходилось 552 полицейских, в Болгарии — 442, в Чехии — 405, Франции — 369, Польше — 264, в США — 233. Наибольшее соотношение после Беларуси было зафиксировано в России — 976. Наименьший европейский показатель в Швеции — 195 — 200 на 100 тысяч населения. А в 2013 году в прессе всплывали данные ООН, по которым на 100 тысяч населения в Беларуси приходится 1 442 сотрудника МВД.

К слову, среднемировой показатель составлял тогда 300 полицейских на 100 тысяч человек.

ООН рекомендует 222 полицейских, а в СССР было 214 милиционеров на 100 тысяч населения.

Стоит, правда, отметить, что в МВД за эти несколько прошедших с 2013 года лет проводилась кадровая оптимизация, поэтому можно предположить, что количество сотрудников милиции стало хоть не намного, но меньше.

Очень простой способ повысить доверие к милиции

 
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