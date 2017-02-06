«Лучше дома загинуть». Как из Авдеевки вывозят детей и «всех желающих»

«Серая зона» Украины: как сохранить работу и барабанные перепонки.

Кто устроил бойню в Авдеевке

У въезда в город Святогорск, в 140 километрах к северу от Донецка, стоит плотный мужчина в идеально отутюженном костюме, в лиловой рубашке. Это Юрий Балаболко, директор Центра социальной защиты Донецкой области (той ее части, что под контролем Киева). Все последние дни он встречает автобусы с эвакуированными из Авдеевки.

Он рассказывает про свою рутинную, беспрерывную работу с горем:

— Пенсионеров мы отправляем в военный госпиталь, родителей с детьми в пансионат «Жемчужина Донбасса», детишек без сопровождения распределяем по школам-интернатам в соответствии с возрастом. За три дня это уже шестой автобус.

Сразу после возобновления конфликта донецкие власти объявили «частичную эвакуацию» из зон, попавших под обстрелы: «Всем, кто хочет уехать, либо же отправить своих детей в более безопасные районы, мы гарантируем временную крышу над головой и питание, а детям — учебу в школах», — говорит Балаболко.

Автобусы из Авдеевки

В одной только Авдеевке сейчас живут около 20 тысяч человек. Для людей из «горячих» населенных пунктов подготовили санатории, дома отдыха, даже спортзалы школ. «Это сделано на случай, если ситуация будет усугубляться. Сейчас мы не можем прогнозировать ее развитие», — подчеркивают донецкие власти. Так, со слов замгубернатора Донецкой области Игоря Стокоза, в пятницу со стороны «ДНР» были обстреляны пригороды Мариуполя.

Начиная с воскресенья, только в Святогорске приняли около двухсот человек, половина из которых — дети без сопровождения родителей.

Святогорск — городок на границе трех областей Донецкой, Харьковской и Луганской — стоит на реке Северский Донец. Святогорский район — курортный. Пансионаты круглогодичные, с полным циклом, там ребенок может жить, ходить в школу и в то же время получать оздоровительные процедуры. Теперь сюда эвакуируют детей из прифронтовой зоны.

Хотя в первую очередь таким детям нужен все же не целебный воздух.

— Привет, я Настя, — деловито и громко тараторит девчушка 8 лет, обращаясь к добродушному седовласому мужчине. — Значит так, меня, мою сестренку и нашу подругу Катю чур поселить вместе. А еще я игру с собой захватила, чтобы не скучно было, пошли, покажу!

Настя — беженка или как ту называют «внутренняя переселенка», маленькая девочка, которую родители отправили подальше от войны. Добродушный мужчина — Георгий Полух — директор реабилитационной школы-интерната для детишек с повышенным риском легочных заболеваний.

— Конечно, конечно, Настена, как скажешь, — улыбается ей Полух. — Вечером будет рыдать громче всех, — говорит он мне вполголоса, такие шебутные детишки всегда стараются внешним шумом заглушить то, что внутри.

Мария учиться в одиннадцатом классе. Девочка с мальчуковой стрижкой и прямой спиной. Она гордо протягивает недавно полученный паспорт директору школы, куда ее распределили:

— Я сама захотела уехать. У меня скоро экзамены, а без тепла, а главное без света, я не смогу толком готовиться к поступлению в университет. Хочу поступать во Львов на историка, потом в науку пойду. Я трезво оцениваю свои шансы: они невелики. Нет связей, да и денег не особо, но все же попытаться, полагаю, стоит, — сообщает она, поправляю тонкую металлическую оправу своих очков.

В Авдеевке у Маши осталась мама, три кота и квартира, в которой все они жили. Маша только по виду совсем еще девчонка. Жизнь на передовой уже давно выдала ей аттестат зрелости.

Линия разграничения между самопровозглашенными «ДНР», «ЛНР» и остальной частью Украины тянется на 400 километров, условные 5—10 километров в обе стороны от этой линии считаются «серой зоной» — так называемой «нулевкой». В эту «серую зону» попадают жилые кварталы и целые районы городов и станиц (как, например, в той же Авдеевке или станице Луганская), делая жителей заложниками войны.

Все жители вдоль территории разграничения обучены не закрывать уши во время обстрелов, а наоборот открывать рот — чтобы сохранить перепонки. За эти годы смерть здесь незаметно, капля за каплей, примешалась к жизни, став уже от нее неотделимой.

— Нет, обстрелов не боюсь, — хладнокровно рассказывает мне Маша о жизни своей семьи на войне. — Вы думаете, это только сейчас началось? Сейчас просто стало громче, а так у нас каждую ночь стреляли все это время. У нас даже коты стали боевыми, уже не обращают на это внимания. Жаль, что мама не смогла со мной поехать, но я ее понимаю. Она не может оставить работу. А это очень важно: кто-то же должен будет мне помогать во время учебы. Потеряет эту работу, другой не найдет.

Работа — вообще главная причина, по которой люди не хотят уезжать из районов, где идут бои.

Потерять работу — страшнее, чем быстро умереть под обстрелом. Многие донецкие предприятия (как, например, коксохимический комбинат в Авдеевке) всю войну ни на день не прекращали свою работу. А еще сложно уговорить упрямых стариков уехать из-под обстрелов: «бо лучше дома загинуть».

Нацгвардия Украины распределяет гуманитарную помощь в Авдеевке. Фото: Reuters

Между тем Игорь Стокоз, замгубернатора Донецкой области по гуманитарным вопросам, заверил меня, что в течение недели после обострения конфликта на линии разграничения в районе Авдеевки украинским властям удалось грамотно организовать поступление и распределение помощи всем нуждающимся, и гуманитарной катастрофы в городе нет.

По его словам, в пятницу в Краматорске (пока Донецк занят силами «ДНР», Краматорск стал фактической столицей Донецкой области Украины), на территории машиностроительного был организован логистический центр, куда со всей страны стекается гуманитарная помощь для Авдеевки и близлежащих городов на линии соприкосновения (например, Марьинки и Мариуполя, окраинные районы которых также подверглись обстрелам тяжелой артиллерией в последние дни). Оттуда помощь распределяется по пострадавшим районам.

Краматорск—Святогорск, Украина