Россия закрывает белорусское окно в Европу

Создание зон паспортного контроля российскими пограничниками на границе с Беларусью может закрыть возможность бегства из России для тех, кто находится в федеральном розыске на территории РФ, пишет «Газета.ру».

За годы существования Союзного государства двух стран этой возможностью воспользовались сотни людей, в том числе и весьма известные политики и общественные деятели.

Досмотр транспортных средств на белорусско-российской границе. Фото БелТА/ТАСС

Между Беларусью и Россией пролегла граница — в полном смысле этого слова. ФСБ РФ с 6 февраля создает пункты погранконтроля на границе двух стран. Они должны появиться в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Ранее пограничных переходов между двумя странами не было, и те, кто желал попасть в Беларусь или, соответственно, в Российскую Федерацию, просто не замечали факта пересечения границы, как будто они едут по своей стране.

Российские власти опасаются, что иностранцы, прибывшие в Беларусь без виз через международный аэропорт Минска, могут, пользуясь открытой границей, нелегально проникнуть в Россию.

По словам посла РФ в Минске, вводить пограничный контроль в поездах, прибывающих из Беларуси в Россию, пока не планируется. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что договор об открытой границе между Россией и Беларусью будет действовать и дальше. По словам Косачева, новые пограничные зоны рассчитаны на граждан третьих стран, а для россиян и белорусов никаких ограничений при пересечении границы не возникнет.

Тем не менее, если россиянам все же придется при поездках в Беларусь предъявлять пограничнику паспорт, пусть даже и внутренний, это означает закрытие возможности свободно уехать из РФ, в том числе и для тех, кто скрывался от правоохранителей. Ведь у погранслужбы ФСБ есть база лиц, которые находятся в федеральном розыске.

Нередко те, у кого были проблемы с законом, абсолютно открыто приезжали в Беларусь, где покупали билет на самолет и отправлялись в любую страну мира.

«Это признаки постепенного демонтажа Союзного государства»