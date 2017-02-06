Пользователи Байнета настороженно отнеслись к словам российского политика о вхождении Беларуси в состав России.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе съезда своей партии сравнил Александра Лукашенко с теленком, который «двух маток сосет».

– Белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно. Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства, – предложил он.

Белорусских интернет-пользователей не слишком обрадовала такая перспектива.

«Пора прекращать заигрывать с Россией, они это очень буквально воспринимают. Цивилизованные союзы им не нужны, а нужно поглощение…», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Лукашенко вчера сказал, что при осенних учениях российские войска и техника как войдут в Беларусь, так и уйдут из нашей страны. Сегодня он тоже так думает и уверен, что уйдут?»

«Полагаю, слова Жириновского означают, что Кремль таки решился установить нам европейский ценник».

«Да не слушайте вы его! Жириновского и в России никто не слушает».

«Жириновский говорит то, что хочет сказать Путин. Но не может в силу своего поста».

«Мне вообще фиолетово на Россию и я против каких-то союзных государств, но факт остается фактом: наша власть как попрошайки выглядят на фоне всего этого. И все вокруг виноваты, только не они!».

«Без российской нефти нам кирдык».

«А почему Грузия выжила, страны Балтии, Украина? Неужели мы не выживем без российского бандитизма?».

«Власть без денег способна на многое, посмотрите – уже и оппозицию пригласили, чтобы задавали вопросы. Это называется лечебное голодание».

Итоги словесной перестрелки перед встречей Лукашенко и Путина