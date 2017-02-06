Фото с убийцей

Пару дней назад стало известно, что какой-то дурачок, ой, простите, это был детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин, повесил у себя в приемной портрет Сталина. Так как человек защищает детей, он, видимо, решил найти фото людоеда с ребенком...

«Пришла в приемную уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря, не удержалась, сфотографировала...», – сообщила Елена Богданова, помощник депутата областной думы Ярославской области Александра Гончарова.

Конечно, ни один нормальный человек не повесит портрет убийцы и людоеда у себя на стене, но проблема всех сталинистов в том, что у них память как у рыбы — 10 секунд. И им хоть ссы в глаза — все Сталин святой. Но фото Сталина с ребенком примечательна не только личностью упыря Сталина, интересна девочки. Через полтора года после знаменитой фотографии режим Сталина убьет ее отца, а вскоре и мать.

Изображенную на портрете девочку звали Энгельсина, или сокращенно Геля. Она была дочерью наркома земледелия Бурят-Монгольской АССР Ардана Маркизова и врача Доминики Маркизовой.

В 1936 году ее отец возглавил делегацию от Бурят-Монгольской АССР, приехавшей в Москву на общесоюзный слет колхозников. В план мероприятий входила личная встреча со Сталиным. Узнав об этом, Энгельсина начала проситься, чтобы отец взял ее с собой, и после недолгих уговоров он согласился.

«Папа как-то пришёл домой и сказал, что они пойдут на приём к Сталину. <…> Я сказала, что я тоже хочу, чтобы папа меня взял к Сталину. Папа сопротивлялся и сказал, что "Ты не член делегации" и "Кто тебя туда пустит". <…> Мама настояла на этом».

На встрече членам делегации вручали ордена СССР. Все это сопровождалось длинными речами. Энгельсина должна была вручить Сталину цветы после окончания церемонии, но ей было очень скучно ждать, поэтому она пошла к вождю во время выступления одной из колхозниц.

«Нарядили меня очень красиво — мама купила мне новую матроску и дала туфельки, которые папа, конечно, забыл мне сменить. Я потом так и стояла в президиуме в валенках. <...> Мы зашли в зал, все расселись за столики. И тут начались выступления колхозников. Эти бесконечные речи продолжались очень долго. Мне было страшно скучно. <...> Я терпела-терпела, а потом встала и пошла…»

Энгельсина беспрепятственно подошла к Сталину и вручила ему букет. Он очень обрадовался, поднял ее на стол и предложил произнести речь. После того, как Энгельсина выкрикнула «Это вам привет от детей Бурят-Монголии!», гости начали кричать ей, чтобы она поцеловала Сталина. Девочка послушалась, и фотографы засняли ту самую фотографию.

В подарок от Сталина Энгельсина получила золотые часы, патефон, памятную медаль и всесоюзную известность. Ее портрет с лозунгом «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» печатался в газетах и висел на зданиях, мастера отливали по нему скульптуры, а тысячи школьниц делали себе такую же стрижку и носили такие же матроски.

Год спустя отца Энгельсины Ардана Маркизова арестовали по обвинению в шпионаже. Поводом для этого стал мор скота, прокатившийся по Бурят-Монгольской АССР. В НКВД решили, что 40 тысяч животных погибли по вине предателя Маркизова.

«В октябре—ноябре 1937 года на территории Бурято-Монгольской АССР ликвидирована буржуазно-националистическая, антисоветская, пан-монгольская организация, проводившая по заданию японской разведки повстанческую, диверсионную деятельность… Одним из руководителей данной организации являлся Маркизов… Под руководством Маркизова большое вредительство было проведено в зоотехническом строительстве, в результате которого скот подвергался простудным заболеваниям и падежу. Отход молодняка составил 40 000 голов…».

Обвинительное заключение НКВД СССР

В 1938 году Ардана Маркизова расстреляли. На запросы семьи о его судьбе в органах НКВД отвечали, что он арестован на 10 лет без права переписки.

Энгельсину и ее мать Доминику отправили в ссылку в Казахстан. Доминика устроилась работать врачом в городской больнице, но спустя два года ее нашли мертвой после ночного дежурства. До сих пор точно не известно, что с ней произошло. Одна из версий — она совершила самоубийство, отравившись каким-то ядом. Другая версия — она была убита. Уже во взрослом возрасте Энгельсина в одном из своих интервью рассказывала, что она нашла в архивах записку на имя Берии с таким текстом: «Здесь находится ссыльная Маркизова, которая хранит подарки от Сталина и пять портретов её дочери с вождем. Что делать?». По словам Энгельсины, на записке было написано карандашом — «Устранить».

Несколько лет спустя Энгельсину удочерила семья ее тети. Несмотря на то, что у нее сменились фамилия и отчество, ее продолжали узнавать как дочь врага народа.

А на всех портретах Энгельсину переименовывали в Мамлакат Нахангову — пионерку, которая получила орден Ленина за ударный сбор хлопка.

В 1995 году во время съемок одного из документальных фильмов Энгельсина говорила о Сталине:

«Сталин был генералиссимус. Дети на Мавзолей бегали косяками с портретами… А потом ведь постепенно приходило осознание того, что представляет из себя Сталин и его тирания. Это же постепенно шло, потому что поначалу был восторг полнейший. Ну а сейчас вот эти ходят с плакатами… Они же боготворят Сталина, забывая, что многие миллионы были уничтожены просто…».

А вот что 22 года спустя отвечает уполномоченный по правам ребенка, в приемной у которого висит портрет Сталина:

«Ничего плохого в том, что в моей приемной висит портрет Сталина с ребенком на руках, я не вижу. У меня в кабинетах вообще много портретов руководителей государства с детьми — и Ленина, и Путина. Так что ничего страшного в портрете Сталина нет».

Возникает резонный вопрос: детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин — просто дурачок, который искренне не понимает, что не так, или он подонок, дорвавшийся до власти?